Juanma Moreno se reivindica como el líder del PP "por encima de ideologías y siglas políticas"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este miércoles en la conmemoración del 28-F el "liderazgo sin arrogancia" de la comunidad y ha convocado a los andaluces a "dar la mejor imagen dentro y fuera de nuestra tierra", a "exigir el mismo trato para Andalucía que para los demás" y a "defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie".

Un mensaje que ha compartido junto al problema de la sequía, a la que ha definido como la "gran pandemia actual ante la que ciudadanos, gobiernos, empresas e instituciones" tienen que "abrir los ojos y actuar en consecuencia sin descanso y juntos" para reivindicar a continuación la capacidad de su gobierno para "dialogar y llegar a acuerdos como acabamos de hacer para proteger Doñana, y como estamos haciendo para garantizar el agua". A la vez, se sucedían en una gran pantalla fotos junto a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, y un vídeo del jefe del Ejecutivo andaluz besándose.

"Habrá quien lo critique y lo respeto. Pero os aseguro que me sentaré y me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner para proteger el bienestar, el futuro y el interés general de los andaluces. Porque Andalucía está por encima de todas las ideologías y de cualquier sigla política", ha proclamado Moreno, antes de presumir de que Andalucía "alcanza hoy récords impensables" que le han permitido, por ejemplo, "superar en número de empresas activas a Madrid, que es la locomotora económica de España".

28-F con Doñana reconducido

El Consejo de Gobierno de la Junta ha corregido este martes el decreto ley de simplificación administrativa con una nueva redacción que limitará los casos en que se pueden reconvertir en agrícolas los suelos forestales, con lo que ha subsanado el "malentendido" que podría haberse generado a raíz del acuerdo sobre Doñana con el Gobierno central.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo autonómico se comprometió a modificar dicho decreto y así lo ha hecho este martes en la reunión ordinaria.

Con esta modificación, según el portavoz del Ejecutivo andaluz, se demuestra que el Gobierno de Juanma Moreno tiene siempre "las puertas abiertas al acuerdo y al diálogo", lo que pone de manifiesto que es "mejor acordar que confrontar", una línea en la que la Junta va a seguir en el futuro.

Ha confiado en que los acuerdos adoptados la pasada semana entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera se cumplan y ha recordado que España y Andalucía se enfrentan a un "futuro incierto" en materia hídrica, una situación en la que la Junta actuará de manera coordinada "con quien haga falta".