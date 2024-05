Una estadounidense confiesa la pregunta que le hacen en España habitualmente y que le molesta

La creadora de contenido estadounidense Rachel Anne, conocida en TikTok como @raquelannee, es una estadounidense asentada en España que va contando cómo es su día a día en nuestro país.

En las últimas horas, la joven ha publicado un vídeo en el que cuentan que le dicen habitualmente por qué está tan blanca a pesar de haber ido a la playa: "¿Por qué estás tan blanquita? ¿Estás malita? ¿Has ido a la playa y no has tomado el sol? Todo esto me lo dicen".

La razón es, como ella misma dice, porque tiene "piel de guiri". "Tienes dos tonos, blanco o rojo, no existe el moreno. Tenemos un tercer tono que es tener 50.000 pecas extra. En agosto se ve muchísimo. Igual te da el efecto moreno porque se juntan todas esas pecas y parece moreno", comenta.

Raquel se pone seria y dice que hay gente que no se pone morena y es un complejo con el que tienen que convivir: "Es un complejo que las chicas blancas tenemos en verano sobre todo porque nos preguntan todo el rato y es como déjame vivir con mi piel".

Hasta recuerda que una vez lloró: "Una vez lloré porque una persona me lo preguntó todo el viaje y es que como no, no me lo digas más". "Estos días subí una foto sin bronceador y ya tuve comentarios de que había que tomar el sol", remata.