La empresa de la comida podrida de Ayuso, encargada de repartir aceite en colegios andaluces el 28-F

Es una vieja conocida de la política madrileña. La Plataforma Femar se ha convertido varias veces en noticia por suministrar comida en mal estado en residencias y centros de menores.

Ahora, ha vuelto a la palestra gracias a la Junta de Andalucía, que ha adjudicado a la empresa el reparto de 36.000 botellas de cristal de medio litro de aceite de oliva extra para que los escolares andaluces desayunen el Día de Andalucía.

Una decisión, tomada a contrarreloj, ya que el pasado viernes, la Consejería de Desarrollo Educativo, enviara una circular a los colegios explicando que el aceite no iba a llegar hasta marzo. La Junta, no obstante, se comprometía en ese escrito para que llegaran a tiempo para el 28F y pedían que se guardara para esa fecha del 2025.

Según el contrato, disponible en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía, la empresa tiene siete días para cumplir con el objetivo de envasar el aceite, etiquetarlo con los logos de la Junta y la Unión Europea y repartirlas.

En un primer momento, la Consejería de Agricultura convocó un concurso que quedó desierto dado que la Junta fijó un precio muy por debajo del precio real que tiene el aceite. Fue en junio. En octubre, publicaron una segunda licitación 100.000 euros más cara que no se resolvió.

Ante esa situación, la Consejería de Educación anunció a los centros escolares que están acogidos al programa de desayuno saludable -el 28F consiste en pan con aceite y azúcar- que no habría aceite por la inflación que sufre el producto.

Tras publicarse en ElDiario.es, la Junta dio un volantazo y aseguró que era un "error de interpretación" de Educación, que mandó un segundo comunicado a los colegios indicando que harían todo lo posible para que los escolares andaluces pudieran disfrutar el mítico desayuno por el Día de Andalucía. No obstante, la Junta indicaba que "trabaja" para ello, pero no aseguraba que llegara a tiempo.

Una cuestión, que trajo críticas a Juanma Moreno por no pagar por uno de los productos estrella del campo andaluz, llegando a escucharse palabras como "desprecio" al no pagar por él como corresponde.

Agricultura aseguró entonces que ya había un contrato asignado para repartir aceite embotellado, pero que faltaba ver cómo se distribuía el producto. Una cuestión falsa ya que el contrato lleva la firma del 13 de febrero y que se ha tramitado este día de San Valentín.

Las claves del contrato: todo está en lo económico

La agraciada por el contrato era la Plataforma Femar. Una empresa, con sede en Alcalá de Guadaíra, que tiene importantes contratos y polémicas con varias administraciones.

Según se puede comprobar en la licitación, era la única de las cinco empresas que se presentaron al concurso que no se dedicaba al aceite. Tuvo 80 puntos, 18 por encima de la siguiente opción gracias a la propuesta económica. Femar ofrecía el servicio por 2.000 euros menos. En concreto por 194.000 euros para embotellar y distribuir el aceite.

Las condiciones técnicas que aparecen en el pliego establecen que las botellas de aceite deberían haber llegado dos semanas antes del 28-F. Ahora, en siete días tendrán que repartir 15.000 litros de este oro líquido por toda la Comunidad. En concreto, deben entregarse a la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, los Servicios Centrales y a las ocho delegaciones territoriales de la Consejería de Agricultura. Desde ahí, junto con otro contrato que incluye frutas y hortalizas, se mandará el desayuno a los colegios.

Tiene siete días y antes debe enviar a Agricultura dos muestras del aceite junto a un informe detallando las características del mismo. También deben enviar la prueba de imprenta del etiquetado y un certificado que demuestre que el aceite tiene denominación de origen.

Unos tiempos que han hecho que varias asociaciones de padres se hayan organizado para comprar y donar aceite. Incluso la Fundación Savia se ha ofrecido a asegurar que en los colegios habrá pan y aceite en el día en el que los escolares toman su desayuno más andaluz.

"Observamos varios problemas. El primero es el más evidente y es algo que ya empieza a ser repetitivo desde que Moreno Bonilla gobierna la Junta y es la constante improvisación y falta de previsión con absolutamente todo, hace unos días salen diciendo que no habrá aceite en los centros educativos y ante la reacción de la gente se da una recogida de cable (la enésima) por la que reconocen, de forma implícita no haber previsto qué hacer el 28F", indica en declaraciones a El HuffPost José Manuel G. Jurado, diputado de Por Andalucía.

"Improvisan como mejor sabe hacer el PP, a través de una empresa pirata. Pero esto es una costumbre ya, no es nada nuevo, lo estamos viendo con otros temas, sanidad, servicio de ambulancias, servicios de limpieza en los CADEs, etc, adjudicación de contratos a empresas cuyo único requisito debe ser el del precio, da igual que estén condenados por incumplimiento en las condiciones laborales o como en este caso, con una empresa de alimentación condenada por servir alimentos en mal estado no una, sino varias veces", denuncia el parlamentario cordobés.

"Me temo que puedan llevarle a, nuestras niñas y niños aceite de girasol o, qué se yo, aceite utilizado de las freidoras, conociendo los precedentes. Sin duda es una vergüenza, otra más de este proceso de aceleración de podredumbre institucional al que estamos asistiendo por parte del PP en este segundo mandato y que se va a ver agravado en los próximos meses", insiste al respecto.

Acusada de cártel por la CNMC y sancionada por Ayuso por comida podrida

Lo cierto es que Femar tiene un largo historial de polémicas. Actualmente tiene abierto un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por repartirse licitaciones de suministro de alimentos a colegios, residencias y cárceles funcionando como un cártel.

También, durante la precampaña electoral, fue multada con solo 4.000 euros por la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso por entregar comida en mal estado en residencias infantiles y de mayores. Antes entregó comida en mal estado en residencias.

"Contratar a empresas sancionadas por repartir comida basura es una mala idea en Madrid y es una mala idea en Andalucía", indica en declaraciones a El HuffPost la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, denunciando que el PP siga contando con esta empresa. "Estas empresas sancionadas no deberían poder contratar con la administración", añade.

"Frente al régimen del lucro despiadado, que contrata a quien lo hace más barato y presta el peor servicio, la urgencia criterios que velen por la calidad, el bienestar y la salud de las personas", añade al respecto.

Una cuestión, por cierto, que no ha impedido a la Comunidad seguir contando con ella y no romper el contrato porque no lo exige la ley.

Hace diez años, en 2014, el Tribunal Supremo confirmó la condena a su administrador único por falsedad documental ya que tres militares se quedaron con el dinero destinado a las comidas de los estudiantes de una residencia universitaria de Sevilla.