Lambán se retira de la política institucional y entrega su acta de senador autonómico

Europa Press via Getty Images

Javier Lambán ha dado el paso atrás definitivo y se retirará de la política institucional. Así lo ha anunciado este miércoles en una publicación en su cuenta oficial de X en la que ha indicado que con esta decisión entrega también su acta de senador -por designación autonómica-.

En un mensaje cordial y de corte institucional ha mostrado su agradecimiento: "Acabo de presentar mi renuncia como senador autonómico ante el Presidente del Senado. Conste mi gratitud al PSOE de Aragón, que me propuso, a las Cortes de Aragón, que me nombraron y al Grupo Socialista del Senado, por el trato respetuoso que me ha dispensado".

Lambán también ha echado la vista atrás a sus inicios, para acabar dejando claro que seguirá aportando a los principios que le movieron en los comienzos. "Pongo fin así a mi vida política institucional, que empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea, guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a "España. Desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo", ha subrayado.

Su lucha contra el cáncer y otras enfermedades

Javier Lambán no lo ha tenido fácil. Su salida anunciada hoy no pilla a nadie por sorpresa, él mismo anunció que los primeros compases de 2025 eran la meta de su carrera política, después de haber luchado durante los últimos tres años contra una dura enfermedad, cáncer de colon. Una dolencia que se sumó a otras, como su diabetes o la esclerosis múltiple que ya le diagnosticaron en 2010.

Con la vista puesta en "vivir a tope", y pasar todo el tiempo posible con su mujer, su hija, sus nietas y sus seres queridos disfrutando de la vida. Y de grandes placeres como la lectura. Lo contó todo en una íntima entrevista en la Cadena COPE, en la que abordó la compleja situación de una enfermedad con una esperanza de vida estimada de tan solo un lustro.

El relevo en una Aragón 'díscola'

El que ha sido uno de los barones más críticos con Pedro Sánchez, pone punto y final a una carrera política en la que su liderazgo fue clave para gobernar la comunidad aragonesa. Se trata de una salida esperada, una vez que se conoció que el candidato lambanista, Darío Villagrasa, es decir, el más afín a la dirección saliente, daba un paso atrás y despejaba el camino a la ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, como única candidata a las primarias. Dos días después del nombramiento de la también ministra portavoz como responsable del PSOE de Aragón, Lambán cumple y se marcha.

De esta forma, y tras la serie de renovaciones emprendidas desde el último Congreso Federal del PSOE que revalidó a Pedro Sánchez al frente de la formación, Ferraz contará con otra organización territorial alineada con el Gobierno, después de la serie de tensiones que protagonizó el PSOE de Aragón contra cuestiones como los indultos a los líderes del procès, después la amnistía y finalmente los acuerdos en materia de financiación con formaciones nacionalistas catalanas y vascas.

Lambán encarna algunos de los mejores momentos del PSOE en esta comunidad autónoma que el Partido Popular arrebató en las últimas elecciones autonómicas, con un Jorge Azcón que pasó de exalcalde de Zaragoza a presidente aragonés, pero con el necesario apoyo de Vox. Solo su figura y la del único barón socialista con mayoría absoluta, el castellano-manchego Emiliano García-Page, han representado el grueso de críticas internas en el PSOE. Con permiso de un Juan Lobato, que corrió el mismo destino ante un Óscar López ministro que accedió a las riendas del PSOE madrileño sin competencia.