Las cuatro vías todavía abiertas para revalorizar las pensiones o restaurar las ayudas al transporte

Europa Press via Getty Images

La derogación del real decreto ómnibus este miércoles en el Congreso de los Diputados ha tenido unos efectos inmediatos. Desde hoy mismo, por ejemplo, ya no se pueden adquirir abonos gratuitos de Renfe o billetes con descuento; ni tampoco 'blindar' los suministros básicos para 1,8 millones de hogares vulnerables. En paralelo, millones de pensionistas se preguntan qué pasará con sus prestaciones una vez pase el mes de enero, pues el texto rechazado recogía una revalorización que ahora ha quedado bloqueada.

PP y Junts se alinearon de nuevo en la Cámara Baja para tumbar este decreto, nutrido de medidas sociales de gran calado. Los populares justifican su decisión en que el decreto contiene medidas que, para ellos, son injustificables. Por ejemplo, la concesión al PNV de un inmueble en París que hoy funciona como sede del Instituto Cervantes y que al partido vasco le fue incautado por el franquismo. O supuestas medidas a favor de los okupas o de la subida del IVA de los alimentos que, realmente, no son tal.

Mientras, Junts no ha criticado ningún contenido específico del decreto, pero sí que el Ejecutivo quisiera aprobar en bloque ochenta medidas "de lo más diversas y dispersas". "Quizá están mal acostumbrados con partidos que les dan todo el apoyo de manera incondicional, pero no es ni ha sido nunca nuestro caso", señaló Puigdemont en redes sociales. Casi una semana antes, el propio líder de Junts había asegurado que su formación suspendía cualquier negociación con el PSOE en lo relativo a Presupuestos, decretos o leyes.

Cabe recordar que el decreto ómnibus incluía un amplio paquete de medidas económicas y tributarias aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024. Aunque éstas ya estaban en vigor desde el pasado 23 de diciembre, el Congreso tenía que decidir si los convalidaba o los derogaba antes de que transcurrieran treinta días desde su promulgación, tal como establece la Constitución.

Una vez que ha sido rechazada, ¿ahora qué puede ocurrir? Hay cuatro escenarios que podrían producirse en los próximos días para evitar que los pensionistas se queden sin su revalorización, que las ayudas al transporte se extingan o que partidas para afectados por la DANA no lleguen.

La primera y más rápida sería que el Gobierno celebrara un consejo de ministros extraordinario para aprobar nuevos decretos que 'salven' medidas que, en principio, cuentan con el consenso de casi todos los grupos parlamentarios, como son las pensiones o el transporte público. Sin embargo, el Gobierno parece estar dispuesto a 'quemar' al PP por esta situación y a culparles de las consecuencias de su voto negativo al decreto.

Este jueves, en Valencia, Sánchez se ha limitado a decir que su Ejecutivo "ha hecho su trabajo", y que tienen que ser PP y Junts quiene reconsideren su decisión. "Hay que pedir a esos grupos que abandonen su oposición destructiva, porque causa dolor social. La apelación a la responsabilidad es para el poder Ejecutivo, pero también para el legislativo. Sobre todo para los partidos que no pensaron ayer en el interés general", ha señalado. Una manera clara de señalar que en los planes inmediatos del Gobierno no está en aprobar nuevos decretos.

El segundo escenario, que implica un proceso más largo, sería volver a negociar el decreto con sus socios parlamentarios para ver qué medidas podrían salvarse. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado hoy a esta posiblidad al asegurar que volverán a estudiar cuáles son las materias que suscitan "mayor consenso" en el arco parlamentario y cuáles no.

"El Gobierno, una vez que ha ocurrido esta situación, volverá a estudiar cuáles son las materias que suscitan mayor consenso y cuáles no", ha afirmado la titular de Hacienda en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a Fitur.

Las otras dos opciones pasan por apoyar la proposición de ley presentada por el PP para la revalorización de las pensiones o la que Junts asegura que presentará si el Gobierno no mueve ficha. Pero Montero ha sido clara ante estas dos posibilidades: "¿Qué sentido tiene ahora? ¿Por qué (el PP) no convalidó el decreto ley y luego, en la tramitación, se hubieran eliminado aquellas cuestiones que la gran mayoría de la Cámara no hubiera compartido?", se ha preguntado.

El reloj, de momento, no apremia al Gobierno. Las pensiones que abonará la Seguridad Social correspondientes al mes de enero llevarán la revalorización aprobada para 2025 y prácticamente todas las CC.AA. han anunciado que mantendrán, al menos de momento, los descuentos que vienen aplicando a los transportes públicos.