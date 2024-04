Las dos líneas de tren que Óscar Puente descarta poner en marcha

Europa Press via Getty Images

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado por el momento poner en marcha dos líneas ferroviarias para conectar, por un lado, Madrid con Aranda de Duero, y otra, Málaga con Marbella. En una entrevista este lunes en el programa "Más de Uno" en Onda Cero, el ministro ha asegurado que ambos planes no son "competitivos" y que no es "optimista" a la hora de valorar su viabilidad.

Sobre el de Aranda de Duero, Puente ha asegurado que para poner en marcha esa vía hay que "rehabilitar el túnel, la vía y electrificarla". "El coste total sería de unos 1.300 millones de euros", ha dicho. Debido a ese alto precio, el ministro cree que este plan de viabilidad "no pinta bien". "La relación coste/beneficio está muy desequilibrada. No parece que vaya a ser sencillo", ha dicho.

Con respecto a una línea Málaga - Marbella, el ministro también ve "problemas económicos y medioambientales enormes" para implantar la alta velocidad hasta la famosa ciudad turística, al tiempo que no ve operativo prolongar la línea de cercanías. "Si el tren para en veinte sitios antes, la gente acabará cogiendo el coche", asegura.

Críticas a Ouigo: "Está competiendo por debajo de costes"

Uno de los trenes de Ouigo con destino a Alicante a punto de partir desde Madrid. Alberto Ortega

Puente tampoco ha dudado en criticar la extrema competitividad en precios que se está produciendo en las líneas de alta demanda tras la liberalización del sector ferroviario y la entrada de Ouigo e Iryo en el mercado. "Lo que iba a ser una competencia sana fue una guerra desde el primer minuto. Fundamentalmente por Ouigo, que está compitiendo por debajo de costes. Lleva pérdidas por encima de los 40 millones de euros", ha asegurado.

El ministro cree que la situación es "insostenible" y vaticina que las tres compañías acabarán subiendo sus precios más pronto que tarde. Además, ha criticado que el gobierno francés no esté poniendo facilidades para la entrada de Renfe en su mercado. Por este motivo, ha asegurado que su ministerio está estudiando acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por estas "prácticas desleales".

"No hay una equiparación en las condiciones en las que esta operadora (Ouigo) ha entrado en España con las que nosotros tenemos en Francia. Es más, el otro día, con cierto recochineo, alguien que representaba a la empresa francesa nos decía que nosotros no entramos en Francia porque vamos con un material de Talgo, que hay que homologar y demás. Pero nosotros ya llevamos tiempo trabajando en Francia, y de hecho entramos en Francia con un material francés, con los Alstom primeros que utilizamos en la línea Madrid-Sevilla. Pero nos obligaron a rehomologarlos. Todas las dificultades del mundo. Por lo tanto, son unas condiciones que realmente no hay ningún tipo de reciprocidad", ha denunciado.

Por último, el ministro ha recordado que Renfe es la empresa que presta servicio en los corredores españoles donde no todo el mundo quiere entrar. "Se habla mucho del tren a Extremadura, del tren a Galicia, ahí no verá usted a estas compañías entrar, porque eso no es rentable. El que da servicio en esos corredores es Renfe", ha subrayado.