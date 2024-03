Pocas veces ha sido tan duro Ramoncín como al hablar de lo ocurrido con Ayuso y su pareja

El cantante Ramoncín ha hablado de forma clara como muy pocas veces sobre todo lo ocurrido con la imputación de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de defraudar 320.000 euros a Hacienda.

En su intervención en el programa de laSextaXplica de este sábado, el artista ha sido de lo más contundente: "Según pasa el tiempo, cada vez albergo menos que las cosas vayan a cambiar como deberían cambiar. Creo que, salvo que uno esté en la inopia, uno tiene que saber distinguir dónde está la verdad y dónde está la mentira".

"No solo se habla de lo que es legal, sino de lo que es ético, moral. Hay cosas legales, pero que no permite la moralidad. Esa brújula tiene que estar bien dirigida cuando es un político", ha razonado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ramoncín ha justificado que "en un momento en el que la gente se está muriendo a miles, que un desahogado se está haciendo millonario vendiendo mascarillas, me repugna". "Me parece repugnante. No tendía un amigo así y menos una pareja", ha añadido.

"Pero no hay que olvidarse de un par de detalles. Cuando ese señor se queda con 320.000 euros, a la primera a la que está defraudando es a su pareja, que es, precisamente, la primera que tiene que administrar ese dinero", ha destacado.

El cantante ha señalado que "salvo que uno tenga la cabeza en otro sitio, sabe distinguir quién tiene razón y quién no". "Me resulta increíble que alguien que sabe en el fondo que ha pasado y porque tenga un tipo de ideología no lo diga", ha razonado.

"Lo que está matando a este país es la falta de ponerse enfrente del otro y decirle: tienes razón. Hemos visto a una autoridad, como la presidenta madrileña, seguir en la mentira. Esto que llaman polarización es muy moderno. Aquí lo que hay es un enfrentamiento lamentable", ha asegurado.