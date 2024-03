Legislatura (de nuevo) en el alambre

Europa Press via Getty Images

Hace justo siete días, en el Ejecutivo se felicitaban por el pacto con Junts para aprobar la ley de amnistía y daban prácticamente por descontado que habría Presupuestos este año. María Jesús Montero lo llegaba a verbalizar desde la tribuna del Senado. Pero, una vez más, la política española ha deparado inesperados giros de guión. Lo único que ha salido según lo previsto es la votación en las Cortes Generales para regocijo de los independentistas: la amnistía ya va camino de la Cámara Alta, donde el PP intentará paralizarla al máximo.

La semana ha estado cargada de impactos informativos. Las cuentas del Gobierno catalán decaían por un solo voto en el Parlamento autonómico y Pere Aragonès no dudaba en convocar elecciones anticipadas para el próximo 12 de mayo. Prácticamente al mismo tiempo, en Moncloa daban por imposible lo pronosticado solo horas antes: las cuentas públicas del Estado seguirán prorrogadas este año. “El objetivo ahora son los Presupuestos de 2025”, avanzaron fuentes oficiales.

De nuevo, la legislatura en el alambre. El PP se apresuró en sacar la hemeroteca de Pedro Sánchez cuando el inquilino de la Moncloa era Mariano Rajoy. “Si este Gobierno no aprueba los Presupuestos no tiene nada más que decir, salvo convocar elecciones”, dijo entonces en varias declaraciones públicas. Ahora ya no opina lo mismo y todo el lado socialista del Ejecutivo se ha volcado estos días en lanzar un mensaje de tranquilidad. “Hay Gobierno para rato”, enfatizan, “hasta 2027”.

“Hasta que el Gobierno no haya aprobado unos Presupuestos la legislatura estará en riesgo. En España, y en cualquier sitio”, resume un alto cargo del PP. En esta línea, la vicepresidenta Yolanda Díaz torció el gesto ante los medios de comunicación ante la decisión presidencial de desterrar la opción de negociar las cuentas públicas. “Respetamos la posición del presidente pero no la compartimos”, dijo en el Congreso.

Desde el PSOE le replicaron acusándole entre bambalinas de ser ella la responsable de que todo haya vuelto a saltar por los aires. “Que pregunten en Sumar por qué ha pasado lo que ha pasado”, afirmaron desde Ferraz, toda vez fueron sus socios los Comunes los que tumbaron las cuentas de Aragonès. Públicamente, Sumar respaldó esa decisión: “Los socialistas prefirieron el proyecto del Hard Rock, un macro casino en medio de una sequía, a la estabilidad del país”, afirmó Elizabeth Duval en laSexta.

Sea como fuere, tras el impacto inicial, Moncloa asegura que los comicios adelantados en Cataluña pueden convertirse en un balón de oxígeno para el Ejecutivo en un inicio de legislatura caótico y de gran desgaste político. Aunque no pudo gobernar, Salvador Illa ya ganó en los anteriores comicios. “En Cataluña se escucha y se entiende nuestro discurso y nuestras medidas”, proclaman, aún más tras haber aprobado la ley de amnistía. También en País Vasco -con elecciones un mes antes-, añaden, aunque allí solo aspiran a ser muleta del PNV.

¿Puede afectar al voto en Cataluña la candidatura de Carles Puigdemont? Desde Junts están seguro de ello, y de ahí que incluso estén sopesando que ponga un pie en España antes de la aplicación de la ley de amnistía, lo que provocaría la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su detención. “Habría que vivirlo y analizarlo” pero “desde luego que tendría consecuencias”, según fuentes socialistas.

Antes de este torbellino político, llegó otro que provocó un punto de inflexión en la sesión de control al Gobierno del miércoles en el Congreso, con durísimas acusaciones entre Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Varios medios de comunicación, entre ellos El HuffPost, han ido dando información sobre las posibles irregularidades de Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por cinco veces, el presidente pidió a Feijóo su dimisión en las Cortes Generales. Génova, de momento, cierra filas con ella.

“La imagen ofrecida en el Congreso fue de una tensión excesiva. Si se trasladara a la calle, el clima sería irrespirable”, concedió un diputado presente en la sesión. Íñigo Errejón reconoció públicamente su frustración, como así lo hicieron en privado parlamentarios de distinto signo consultados por El HuffPost. La gran mayoría de fuentes consultadas apuntan a que la tensión todavía irá a más, toda vez a las vascas y catalanas se suman los comicios europeos en junio. “De locura”, según el resumen de un barón del PP.

La prueba de si todo ha saltado definitivamente por los aires entre el Gobierno y el PSOE llegará pronto. De momento, prosiguen los contactos para renovar el Consejo General del Poder judicial. Didier Reynders, el comisario europeo de Justicia que está mediando para conseguirlo, no tira la toalla. “Es difícil pero no imposible”, apunta. Pero las partes implicadas son cada vez más pesimistas, también de cara a pactar la nueva mesa de RTVE.