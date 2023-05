Lío en Podemos después de que Juan Pedro Yllanes pida la dimisión de la cúpula del partido

El vicepresidente en funciones del Govern balear y miembro de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, ha sugerido este martes su disolución en la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, como ha manifestado en una entrevista con Onda Cero Mallorca.

El vicepresidente saliente del ejecutivo balear ha pedido autocrítica a la dirección de Unidas Podemos ante lo que ha calificado de "catástrofe" los resultados obtenidos por el partido en las elecciones del 28M.

"Es sorprendente que Lilith Verstrynge, Ione Belarra o Pablo Echenique no hayan desaparecido ya de la escena política", ha afirmado el exjuez. "Se conoce que deben tener intereses para seguir activamente", ha añadido.

"No puedo entender como no ha habido una respuesta categórica, 48 horas después de haber llevado al partido a un precipicio del que no hay salida", ha lamentado el aún vicepresidente autonómico.

Además, preguntado por el futuro del proyecto político de Podemos, para Yllanes "ya ha desaparecido", y por ello ha insistido en que la formación morada debe disolverse en Sumar, "sin exigencias ni primarias".

De esta manera, Yllanes ha responsabilizado a la cúpula de Unidas Podemos del hundimiento del partido y ha insistido en que no entiendo como no ha habido dimisiones tras los resultados obtenidos el domingo.

También ha reconocido sentirse "desilusionado y decepcionado" tras ocho años de gestión en política dado que, "lamentablemente" el proyecto "lo han malbaratado los que ahora son sus responsables con la colaboración de agentes externos", ha dicho.

El partido reconoce "errores"

En respuesta a estas declaraciones, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha reconocido que esta formación ha cometido "errores" por lo que es necesario "hacer una reflexión profunda" pero ha dejado claro que lo que toca hacer en estos momentos, "por la premura de los plazos" ante las próximas elecciones generales de julio, es "conseguir un acuerdo entre Podemos y Sumar" que espera se pueda anunciar "a la mayor brevedad posible".

"Nosotros en lo que estamos ocupados desde el mismo lunes es en conseguir alcanzar un acuerdo de unidad, en conseguir ese acuerdo entre Podemos y Sumar, que es lo que yo creo que está esperando toda la ciudadanía progresista de este país, para con ese acuerdo poder ir a las elecciones generales a ganar el país", ha aseverado Pablo Fernández, quien ha insistido en que ese es el objetivo de su formación para "en los próximos días, a la mayor brevedad posible" se pueda anunciar este acuerdo.

Fernández se ha mostrado optimista en alcanzar el acuerdo con la formación de Yolanda Díaz porque, como ha señalado, hay que priorizar el interés de los españoles "por encima de todo" y aunque en estos momentos van perdiendo el partido, usando un símil futbolístico, el portavoz de UP se ha mostrado convencido de que "en la segunda parte se podrá remontar" a partir de un proyecto de unidad y de ofrecer "un proyecto de país ilusionante y esperanzador".

Por ello, Pablo Fernández ha insistido en que "lo que toca ahora mismo es la unidad, es lo crucial y es lo que está anhelando y esperando el conjunto de la ciudadanía progresista", porque aunque ha reconocido que los resultados del pasado domingo "fueron malos, fueron muy negativos para el bloque progresista" el partido se puede ganar en la segunda parte.

"Yo creo que todavía se puede remontar y esa remontada pasa ineludiblemente porque consigamos la unidad, consigamos esa candidatura única", ha indicado Fernández, quien considera que los resultados cosechados el pasado domingo en las urnas "fueron malos" y se han cometido "errores" que tienen que llevar a "una reflexión profunda" pero que ahora no toca.

Son muchos los portavoces de Podemos en otras regiones que se han mostrado contrarios a la petición de dimisión de la Ejecutiva que ha hecho Yllanes.