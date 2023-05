Bal llama "cobarde" a la dirección de Cs y  exige dimisiones: "Quieren el dinero de la caja para las europeas"

El hasta ahora portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha tildado de "cobardes" a los dirigentes del partido 'naranja' y les ha exigido dimitir "en bloque", al tiempo que ha asegurado que su decisión de no presentarse a las elecciones generales del 23 julio obedece a la intención de "guardarse el dinero que hay en la caja para la campaña" de las europeas de 2024.

La debacle en las elecciones municipales y autonómicas del 28M ha llevado a la Ejecutiva de Ciudadanos a renunciar a presentarse a las generales anticipadas al entender que el votante no les considera y asumir que no tienen tiempo de "rearmarse" para esta cita electoral.

Bal, que ya criticó duramente esta postura el martes, ha subrayado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que "no comparte esta decisión" y ha lamentado que hayan "dejado en la estacada" a los "valientes" que han integrado las listas electorales 'naranjas' y a sus 300.000 votantes.

"No como los cobardes que dirigen este partido, que ahora han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña después en las elecciones europeas", ha asegurado en una referencia velada al secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, que es el portavoz 'naranja' en el Parlamento Europeo.

Buscarse la vida en el PP

El diputado también ha sugerido que la decisión de no presentarse a las generales es que personas relevantes del partido, como Inés Arrimadas, puedan "buscarse la vida en el PP". "No habiendo partido se abre la puerta para que cualquiera pueda defender las ideas liberales como una corriente interna del PP", como sugirió la ex vice alcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho.

Bal ha hecho hincapié en que "el principal objetivo" de un partido político es aplicar sus políticas y ejercer sus ideas, por lo que la decisión "no tiene ningún sentido". Para el diputado, se trata de un reconocimiento de que el partido es "inviable" y "no funciona", por lo que entiende que la Ejecutiva tiene que dimitir "en bloque, totalmente". A su juicio, el partido está "mal dirigido".

También ha criticado la intención anunciada el martes de "rearmarse", recordando que el partido pasó por un proceso de refundación "anteayer". "Hay que salir a pelear", ha insistido.

Todas las opciones están abiertas

Sin embargo, ha reconocido que con los plazos que se manejan para la cita electoral de julio y con la decisión tomada por la dirección 'naranja' "ya no hay nada que hacer", pero ha garantizado que él no abandonará Ciudadanos y seguirá "peleando" por el proyecto, aunque tiene previsto volver a su puesto en la Abogacía del Estado. "No voy a tirar la toalla", ha dicho.

Bal cree que el espacio de centro en España "es grande" y que los pactos del PP con Vox harán que los 'populares' se escoren hacia la derecha y dejarán "de nuevo" ese espacio. El abogado del Estado ha admitido que si Ciudadanos "no hubiera parecido de derechas y hubiera sido de centro de verdad" habría cosechado también los votos del "votante huérfano" del PSOE, aquel que "no comulga con Bildu, ERC y Unidas Podemos".

Esa, ha dicho, era la intención que perseguía cuando se postuló para dirigir la formación en el proceso de primarias enmarcado en la refundación.

Por lo tanto, y cuestionado sobre la posición del procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, de armar una nueva plataforma política, Bal afirma que "todas las opciones están abiertas".