Lo que dice Iñaki López sobre la presidenta de las Cortes de Aragón, de Vox, tras no saludar a Irene Montero incendia las redes

Es la imagen del día. La presidenta de la Cortes de Aragón, Marta Fernández, se ha negado este jueves a saludar a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, antes de que diera comienzo en Zaragoza el evento de Alto Nivel 'La garantía efectiva de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Europa', organizado por el Gobierno de España con motivo de la Presidencia Española del Consejo de Europa.

Tal como recogen las imágenes, Irene Montero se ha acercado a las autoridades que esperaban en los exteriores de La Aljafería, uno de los monumentos principales de la capital maña. La primera de ellas era Fernández, representante de Vox y desde agosto presidenta de las Cortes aragonesas fruto del acuerdo alcanzado por PP y Vox para gobernar la región.

Pero Fernández, con las manos en todo momento en su espalda, se ha negado a estrechar la mano a la ministra. Montero le ha dicho: "¿Qué tal, presidenta? Me alegro de que nos encontremos en un evento europeo para defender el derecho al aborto". Pero la presidenta de las Cortes se ha limitado a responder: "Bienvenida a esta casa".

Una situación muy similar se ha dado con la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez 'Pam', quien sí ha estrechado la mano a una Fernández que no le ha devuelto el saludo.

Muchos ya podían esperarse este 'desaire'. Marta Fernández ya era conocida por sus incendiarios tuits en contra de Irene Montero y otros miembros de Podemos. Antes de su nombramiento, en una entrevista llegó a afirmar que a la ministra le daban miedo "los pitos" y que solo sabía "arrodillarse para medrar".

La imagen del 'no saludo' ha incendiado las redes este jueves. Dirigentes de Podemos como Pablo Echenique o el propio Pablo Iglesias han criticado la actitud de la dirigente de Vox y han afeado a algunos medios titulares o crónicas en los que se decía que ambas habían protagonizado un momento tenso. Para ellos, la única culpable de lo que había ocurrido era la representante de Vox.

En un tuit, el presentador de LaSexta, Iñaki López, también ha querido hacer una valoración del comentado momento. "La Presidenta de las Cortes representa en un acto institucional a los aragoneses, no únicamente a la ultraderecha. Si no sabe comportarse con educación quizá no sea ese su puesto", ha escrito en un tuit que lleva en apenas unas horas más de 1.300 retuits.