Luis Planas sufre un vértigo en mitad del Pleno del Congreso

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha tenido que interrumpir su respuesta durante la sesión de Control al Gobierno del diputado del PP Javier de Andrés.

Preguntado por el parlamentario popular sobre cómo va a evitar el Gobierno la competencia desleal que está provocando las protestas de los agricultores, el ministro se levantaba de su escaño para responder.

"Señora presidenta, señorías, señor de Andrés lo primero que tiene usted que... Perdón", comenzaba diciendo el ministro, que rápidamente tenía que sentarse tras agarrarse con las dos manos al escaño.

Tras unos segundos de confusión en los que la realización del Congreso solo ofrecía un plano de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se podía escuchar el vicepresidente del Congreso indicar que Planas no se encontraba "bien".

"No se preocupe, he tenido un vértigo, no pasa nada", respondía ya recompuesto y en pie respondiendo sin problemas al diputado.

Sesión de control marcada por la tensión

Lo cierto es que la sesión de control de este miércoles se ha producido de manera muy tensa, con duros reproches y críticas entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como críticas al titular de Agricultura y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los dos asesinados en Algeciras por una narcolancha.

Feijóo, por ejemplo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a dar explicaciones sobre su "responsabilidad en los resultados" del PSdeG en las elecciones gallegas del 18 de febrero. Pedro Sánchez, por su parte, le ha atacado por sus "confesiones privadas" con la amnistía, los indultos y sus manifestaciones reconociendo que el "único camino" para Cataluña pasa por la "no confrontación".

"Usted plantea aquí que demos explicaciones. Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijóo, pero usted también debe tener el coraje de explicar a los 350 diputados y diputadas y a los 48 millones de españoles lo que dice en privado a 16 periodistas", le ha espetado Sánchez a Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Así, Sánchez ha señalado que ahí están las "pruebas" de esa "conversación" y esas "confesiones privadas" y ha recalcado que el líder del PP habría aprobado "una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del Gobierno".

"Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso", ha resaltado Feijóo, para espetar a Sánchez que en "mentiras" le "gana por goleada".

"Pues aquí me tiene, de pie, y el resultado del plebiscito 40 a 9. Ah, eso sí, probablemente intentará darle a usted la vuelta", ha enfatizado Feijóo. Ante esas declaraciones, Sánchez le ha replicado después: "La única verdad del señor Feijóo es que todo usted es mentira".