Madrid estudia subir el precio del transporte público en Madrid

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Rocío Albert, ha confirmado este martes que el Gobierno regional se encuentra estudiando una subida de las tarifas del transporte público para destinar lo que se recaude a inversiones en la red de Metro.

Así lo ha manifestado durante su intervención en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, donde ha explicado que se trata de una medida que estudia conjuntamente con el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

“Lo que no se puede es hacer imposibles”, ha señalado la consejera, que explicaba que es necesario tomar esta medida si se quiere mantener “el nivel de inversión” en Metro, que es uno de “los mejores de Europa” y está entre los “del mundo”.

Una cuestión que no supone eliminar todas las ayudas al transporte para los que “realmente lo necesitan”, pero “a lo mejor parte de la subvención que fue como consecuencia de la pandemia debe revertirse y debe utilizarse para esas inversiones”. No obstante, no es algo que contemplen en el corto plazo.

Gracias al Gobierno, la Comunidad de Madrid lleva prácticamente dos años aplicando descuentos en las tarifas de los abonos de transportes provocando una gran bajada del precio que llega al 60%. En el caso de los mayores de 65 años, es la Comunidad de Madrid la que directamente sufraga el gasto.

Las bonificaciones al transporte público parten de una política iniciada por el Gobierno para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.