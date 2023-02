Margallo se sincera y dice lo que habría tenido que hacer Casado antes de empezar su guerra con Ayuso

El eurodiputado del PP y tertuliano de Hora 25 de la Cadena Ser, José Manuel García-Margallo, recordó la guerra interna que hubo en el PP entre el exdirigente Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Las tensiones se saldaron con Casado fuera de la política y con Alberto Núñez Feijóo como su sustituto.

Durante el debate en la Cadena Ser, que giraba entorno a las lealtades en política, Margallo las definió como "casi gaseosas" y recordó lo que pasó entre Ayuso y Casado: "La presidenta de la Comunidad de Madrid fue una designación personal de Pablo Casado, pero empezó a cobrar un vuelo que resultaba excesivo para alguno de sus competidores, no necesariamente Casado".

Tras las elecciones anticipadas de mayo del 2021, Ayuso arrasó y ganó más fuerza. "Vuelve a reclamar la presidencia del PP de Madrid y la amenaza parece más evidente para algunos del entorno de Pablo Casado. Entonces empieza una guerra", describió.

Entonces Margallo confesó lo que tendría que haber hecho Casado: "Fue muy poco inteligente, debería de haberla cogido del brazo y presentarse con ella en todas partes diciendo esta es mi criatura y yo soy el responsable de todo esto".

Cuando empieza la guerra, recordó el eurodiputado, los que estaban en el comité de dirección y los que estaban en el partido estaban convencidos de que había una prueba seria por el contrato con su hermano.

"Luego resultó que no había ninguna prueba. En la entrevista a la Cope iba a ir a Egea, pero va él y hace estas declaraciones sin ningún tipo de prueba. Ahí estalla todo", prosiguió.

Para Margallo la crisis se resolvió "bien" porque los integrantes del PP "hicieron lo correcto" primero apoyando a Casado pensando que no había pruebas y segundo, al no tenerlas, diciendo que no parecía un acto muy consistente.

"Se hizo lo que tenía que hacer, apoyar al presidente pensando que había unas pruebas y que había que eliminar cualquier sospecha de corrupción en el PP ,pero cuando se desmontó y no había ninguna base se preguntó que estaba pasando", zanjó Margallo.