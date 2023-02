Este momento entre Margallo y Zaida Cantera provoca cientos de comentarios y una enorme polémica

José Manuel García-Margallo, eurodiputado del PP, ha protagonizado un sonado momento en Todo es Mentira con Zaida Cantera, diputada del PSOE en el Congreso.

Ha ocurrido después de que el dirigente 'popular' asegurase: "Atentados que yo recuerde en nombre de la religión... Madrid, ¿alguien se acuerda? Barcelona, ¿alguien se acuerda?".

En ese momento, Cantera ha irrumpido: "Vosotros os tenéis que acordar muy bien de Madrid, digo yo, ¿no? El Partido Popular se acordará muy bien de Madrid. Porque yo creía que era ETA, ¿no? La que había sido".

"No, pero yo creía que vosotros teníais unas relaciones especiales con Marruecos y nos podríais iluminar", ha respondido Margallo. "Sí, seguro", ha señalado Cantera. "Ah, ¿no?", ha preguntado el del PP. "No, no. Tú sabrás", ha replicado la del PSOE.

"Tú sabrás lo que habéis dicho sobre el Sáhara y lo que habéis dicho sobre la libertad de expresión y de prensa", ha añadido Margallo, que ha compartido la escena en Twitter junto al mensaje: "Sin comentarios".

Eso ha provocado cientos de reacciones, como estas: