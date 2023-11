Miguel Ángel Revilla es clarísimo al decir lo que pasaría en España si Vox gobernara

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido claro como muy pocas veces al hablar en el programa de este sábado de laSexta Xplica lo que pasaría en España si Vox estuviera en el Gobierno.

A mí me dan miedo. Porque son retrógrados. No es que quieran a España. Estos... Con estos gobernando, peligraría la unidad de España. Seguro", ha señalado.

Revilla cree que el PP "tiene un problema en esta historia". "¿Qué dice el PP sobre lo que hay que hacer en Cataluña? Yo no les he oído nada. Alguna propuesta tendrá que hacer para 10 millones de catalanes de los cuales, la mitad o menos, se quiere ir de España. Tendrá que plantear algo", ha justificado.

El expresidente cántabro también ha hablado de la presencia de EH Bildu en las instituciones y lo ha hecho de una forma rotunda: "Que me digan que hay ETA todavía, que vayan al País Vasco. ETA ya no existe. Puede que Bildu no te guste, pero acéptalo: está en las instituciones y es bueno que estén ahí", ha defendido.

"Tienen todo el derecho del mundo, con sus siete votos, a decir lo que les dé la gana. Yo prefiero que estén unos señores hablando, que no, unos encapuchados pegando tiros. Me consta que el Rey estaría encantadísimo que, cuando convocan a otros partidos, fuesen. Esa sería una gran imagen", ha añadido.