Óscar Puente arrasa como nunca con su reacción a las comentadas palabras de Pablo Motos

Óscar Puente, diputado del PSOE y exalcalde de Valladolid, está triunfando en redes sociales con su reacción a las comentadas palabras de Pablo Motos en El Hormiguero que le han llevado a ser trending topic.

El presentador aprovechó la tertulia del programa de este jueves para mandar un mensaje tajante sobre la amnistía propuesta por el PSOE. "Te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español", señaló.

"Nunca me había pasado. Y probablemente si ahora viajo fuera y me dicen que de dónde soy diré europeo porque no quiero ser español, de un lugar donde parece ser que hay presos políticos, por lo tanto, este no es un sitio libre", aseguró Motos.

Un revuelo que ha llevado al presentador de El Hormiguero a ser trending topic en X, antigua Twitter, y al que se ha sumado Óscar Puente con una reacción que no deja de compartirse.

"La Gurtel, la policía patriótica, las tropelías del emérito, las de su yerno, M. Rajoy, Luis se fuerte, los ministros del PP en la cárcel, la guerra a la que nos llevaron con mentiras, la mentira del 11-M…eso nunca le hizo sentir vergüenza, entonces era español y mucho español", ha criticado, en un mensaje que supera en menos de un día los 10.000 me gusta.