La ministra Ribera acusa a Feijóo de desentenderse de Doñana: "Me dijo que no quería saber nada" 

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado este lunes al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de desentenderse de la polémica en torno al plan de regadíos que ha promovido la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, para el entorno del parque nacional de Doñana. Una iniciativa que pretende legalizar cultivos en dicha zona pese a su estado crítico por la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de lluvias y que, además, la Comisión Europea advierte de que no es legal.

Tras presentar la proposición de ley en el parlamento andaluz, el presidente regional Juanma Moreno y el gobierno de la Junta han solicitado a la ministra Ribera numerosas reuniones para abordar dicho asunto. La vicepresidenta se ha negado a participar en ellas, ya que, según ella, dicha ley de regadíos "debe ir a la papelera".

En una entrevista en "El Periódico de España", la ministra ha asegurado, además, que Feijóo pretende no involucrarse en este asunto para no salir perjudicado por el más que probable revés de Bruselas. "Le pedí que me ayudara y me dijo que él no quería saber nada, que habláramos el señor Moreno Bonilla y yo. (...) Fue hace muy pocos días en una conversación evidentemente privada e informal", asegura la ministra. Curiosamente, este mismo domingo, el líder del PP prometió ante Moreno Bonilla en Granada "traer el agua a los lugares de España que la están esperando" y dar la "batalla" por ello. "Juanma, entre tú y yo vamos a poner el agua en Andalucía", dijo Feijóo en este mismo mitin.

En la entrevista, Ribera ha advertido a los populares de que dicha iniciativa se está siguiendo "muy de cerca" en Bruselas y cree que el PP no está midiendo el alcance real de las consecuencias que puede conllevar. "Cuando la derecha coquetea con la extrema derecha, acaba arrastrando sus postulados (...) de insumisión y negacionismo. Eso tiene consecuencias. Me parece que no es una manera de hacer política, es muy peligroso", ha lamentado.

La ministra sostiene que, como gobierno, su papel "es defender Doñana" de este "desafío a la legalidad" y que fue engañada por Moreno Bonilla cuando le dijo que no presentaría dicha proposición de ley. "Me siento profundamente engañada. Me ha mentido. ¿Cómo le voy a llamar otra vez?", se pregunta. "Eso lo hace quien no tiene que poner de su bolsillo, ni de su sudor, ni de sus manos, ni de nada. Quien desprecia a todos. No soy particularmente dada ni a la confrontación ni al enfrentamiento personal pero de verdad que yo me siento enormemente decepcionada por un señor que me ha engañado y que ha puesto en riesgo muchísimas cosas", ha lamentado.