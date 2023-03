Montero se pone seria y da a Vox una tajante respuesta: la aplauden al momento

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido con mucha contundencia a la diputada de Vox Inés María Cañizares durante la sesión de control que se ha celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados.

La política ultraderechista le ha reprochado sus declaraciones afirmando que algunas son "más propias de producciones el chascarrillo que de una ministra" porque hay frases como "chiqui, si 1000 millones no son nada" o "lo de la plusvalía yo lo arreglo en un fin de semana".

Además, Cañizares ha cerrado su intervención preguntando a la ministra si sabe de verdad cómo viven los españoles.

Montero le ha contestado primero diciéndole que a Vox le ha sentado "mal" el acuerdo entre los integrantes del Gobierno para la reforma de las pensiones. También le ha reprochado que no hablen de este asunto, de qué manera somos capaces de seguir incrementando la riqueza de este país o de la subida del salario mínimo.

Ahí, la ministra ha hecho una defensa a los diferentes acentos e idiomas que hay en España: "Si en vez de hablar de eso nos vamos a dedicar a comentar la forma de hablar que podemos tener cada uno con la falta de respeto permanente que le tiene la derecha al acento andaluz y a las diferentes formas de expresarnos en las diferentes partes de España mal vamos"

Entonces, ha respondido a la pregunta de Cañizares: "Lo que preguntaba era justamente si nosotros sabíamos cómo vivían los españoles y lo que le puedo decir es que, desde luego, la que no sabe cómo viven los españoles es usted y su grupo parlamentario".

"No sabe cuáles son sus inquietudes porque se colean con gente que no tienen dificultades para llegar a fin de mes, que no les preocupa la subida de la luz porque votan a favor de los intereses de la banca, las energéticas y los grandes capitales", ha sentenciado.