Ni española ni madre de dos hijos: la mujer protagonista del último vídeo del PP contra Sánchez procede de un banco de imágenes

El PP publicó este domingo en sus redes sociales un vídeo de campaña en el que una mujer, "madre de dos hijos", responde por carta a Pedro Sánchez a los cinco días de reflexión que el presidente del Gobierno se tomó hace un mes para decidir sobre su continuidad al frente del Ejecutivo.

En el vídeo, una mujer pelirroja sentada con su ordenador en la cama comienza a redactar una misiva que encabeza un "estimado Pedro". Una voz de mujer, supuestamente la de la mujer que vemos en el vídeo, lee lo que dice dicha carta: "Te escribo esta carta para responder a la tuya. Discúlpame la tardanza, trabajo y soy madre de dos niños. No me sobra el tiempo para hacer cosas como ésta. También tenía una esperanza de que aquellos cinco días de reflexión no fuesen solo un truco político, sino que te sirviesen para pensar con calma sobre nuestro país. Me equivoqué. En aquellos días, como siempre, sólo pensaste en ti mismo. Pero yo también he estado reflexionando. He pensado con mucha pena cómo España está atrapada en una campaña infinita. A ti se te ve muy cómodo así, pero a la mayoría de la gente ya está aburrida. Nos cansa y nos enfada que el gobierno lleve ya tanto tiempo paralizado", comienza diciendo.

Después, la voz en off enumera algunos de los problemas de la sociedad actual, como los precios de la vivienda, la "inseguridad ciudadana" o la falta de presupuestos. "No hay ningún rumbo par que las próximas generaciones vivan mejor que nosotros. Sobran tus escándalos. Cada día hay uno nuevo. Sobran tus conflictos dentro de España y por si fuesen pocos, también fuera de nuestras fronteras. Sobra politiqueo y partidisimo, pero falta que el gobierno piense en el futuro de todos, y no sólo en el futuro de su presidente".

La supuesta mujer española y madre de dos hijos le reprocha al presidente que España es "mucho más· que él. "En tu carta no dices que esperes que te contestemos. Al contrario, como siempre, no quieres más opinión que la tuya, porque las demás molestan. Para ti los que no pensamos como tú somos fachas, no contamos. Y eso invalida nuestra opinión.

Pero la mayoría de los españoles no estamos satisfechos con la deriva del país. Y te lo vamos a decir. Porque nosotros sí nos preocupamos por tener una España mejor. El próximo 9 de junio, mi voto será la respuesta", señala el vídeo, que se cierra con un mensaje claro y rotundo: "Vota PP".

Imagen de la web que ha vendido el vídeo que ha usado el PP para hacer su campaña

Sin embargo, la mujer que responde con preocupación a la carta de Pedro Sánchez no es "real". Está extraída de una famosa plataforma llamada Shutterstock, un banco de imágenes y vídeos que usuarios o empresas pueden comprar para hacer un uso comercial. De tal modo que el PP ha comprado las imágenes de una mujer "pelirroja que sonríe mirando la cámara mientras se sienta en la cama frente a un portátil abierto" (como así se describe el vídeo) para hacer su vídeo de campaña en contra de Pedro Sánchez.

Una compra de imágenes que muchos usuarios de redes sociales han descubierto y que El HuffPost ha podido verificar.

"No es española ni es madre. Es un vídeo de un banco de imágenes gratuito. Más cutre no se puede ser" o "¿Pero cómo sois tan cutres de hacer vídeos sacados de un banco de imágenes?" son algunas de las respuestas que se pueden leer en el hilo del tuit publicado por el PP con el polémico vídeo.