Netflix revienta las cuentas piratas de una vez por todas

Hace apenas un año, la plataforma por excelencia de streaming Netflix confirmó que comenzaría a prohibir las cuentas compartidas y meses más tarde empezó a implementar su decisión de forma masiva.

La consecuencia inminente fue la caída sin precedentes en la contratación de cuentas de Netflix, llegando a perder hasta un millón de clientes, según datos de Kantar.

Otro de los efectos inmediatos fue la aparición de mentes astutas que buscaron las vueltas para conseguir saltarse las restricciones y surgieron un buen número de cuentas piratas a las que muchos usuarios decidieron conectarse.

En estos días, Netflix también ha dado al traste con esas cuentas y ha conseguido 'vencer' a esos corsarios de las plataformas de streaming que se han visto obligados a cerrar y devolver el dinero a los usuarios.

Este es uno de los mensajes con el que muchos se han encontrado al ir a acceder a contenidos de la plataforma:

"Hola, lamentablemente el uso compartido con Netflix se ha vuelto muy difícil y con la caída global afectando a todas las cuentas se ha hecho imposible (cuentas bloqueadas, Telegram colapsado, email bloqueado cada dos por tres y un largo etc). He hecho todo lo posible, durante dos semanas no he tenido vida hasta que este fin de semana ya tomé la decisión de parar. Intentaré ir devolviendo la parte proporcional. Por mucho que me escribáis insistiendo, somos muchísimas personas y de golpe no se va a poder hacer. También estoy a la espera de que los proveedores me devuelvan a mí el dinero para poder ir dando a cada uno. Un saludo".

Y la facturación creciendo

Aunque la decisión de eliminar las cuentas compartidas tuvo consecuencias a corto plazo, lo cierto es que las cuentas de Netflix poco se vieron afectadas con esa medida. Su facturación en el último cuarto de 2023 alcanzó los 8.800 millones de dólares, 12,5% más que en igual período del año anterior.

En el primer trimestre de 2024, la firma ingreso logró 9.370 millones de dólares, de nuevo unas cifras de récord que suponen un 14,8% más que en el mismo periodo de 2023.