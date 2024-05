El museo Reina Sofía cambia el título de una actividad tras ser acusado de antisemitismo

El Museo Reina Sofía ha cambiado el título Desde el río hasta el mar para una de sus actividades públicas —un lema que alude a una Palestina desde el Jordán hasta el Mediterráneo sin Israel, según la comunidad judía—, por 'Encuentros de pensamiento crítico. Solidaridad internacional con Palestina'.

"Algunos sectores de la sociedad civil han señalado que el título dado a una de las actividades de esta temporada conllevaba una connotación que resultaba ofensiva para ciertas comunidades", admite en un comunicado emitido este jueves el museo nacional.

El pasado 9 de mayo, la Federación de Comunidades Judías en España censuró el uso de ese lema por el Museo Reina Sofía de Madrid para presentar una de sus actividades, "con la pretendida intención de solidarizarse con Gaza, partiendo de que Israel practica el genocidio, masacre y limpieza étnica".

La frase fue calificada como antisemita por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según la federación, y "supone la eliminación de Israel y de sus habitantes", al aludir a una Palestina desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo.

El Reina Sofía asegura hoy que su objetivo es "buscar espacios de encuentro a través de la cultura y del debate intelectual", y cree que el nuevo título define el programa de forma clara.

Las actividades públicas que lo componen han sido concebidas por el museo "ante la situación de emergencia que atraviesa Gaza desde octubre de 2023 y en apoyo y solidaridad con Palestina como grito al cese de la guerra".

"A través del arte, la intención de este programa es crear espacios colectivos de pensamiento crítico sobre el complejo escenario geopolítico actual, así como apoyar a artistas y comisarios palestinos a fin de conectar sus luchas y vivencias con las redes de solidaridad internacional", añaden.

El programa incluye conferencias, conversaciones, encuentros con artistas palestinos, cápsulas sonoras, una publicación de la confederación de museos L’Internationale o la sexta edición del Picnic del barrio, atravesada por la reivindicación del final de la guerra en Gaza, y de todas las guerras.

El museo recuerda que en la actualidad expone distintas obras que suponen una "multiplicidad de voces" para contribuir a la comprensión de la situación actual en Oriente Medio. Entre otras, cita Chronique d’un assasinat de Amos Gitai, At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other de Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme y Reconstrucción de una obra macabra de Olga de Soto.

La instalación creada en 2021 por el artista israelí Amos Gitai (Haifa, 1950), expuesta en la cuarta planta del Museo, aborda el asesinato del primer ministro Isaac Rabin, un hecho histórico que conmocionó al mundo en noviembre de 1995.

La obra, donada por el artista al museo, está compuesta por 14 paneles que abordan los hechos de esta historia con un trabajo fílmico a través del collage, y se expone coincidiendo con el 30º aniversario de los Acuerdos de Oslo, hito en el conflicto palestino-israelí, eje principal de la obra de Gitai.