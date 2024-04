Nuevo varapalo judicial al Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que presentó en febrero de 2023 el entonces Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid formado por concejales que decidieron crear una escisión de Más Madrid. El PP y Ciudadanos permitió este nuevo grupo a cambio de que estos ediles -primero cuatro y luego tres- apoyaran los presupuestos de José Luis Martínez-Almeida.

Según ha podido saber El HuffPost, el Alto Tribunal ha condenado a Luis Cueto y Jose Manuel Calvo a pagar otros 1.500 euros que se suman a todas las condenas anteriores que se habían producido en anteriores instancias. Además, el Ayuntamiento de Madrid tendrá que pagar a Más Madrid 500 euros por su posición de perfil en la casación que parte de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que calificaba de ilegal el Grupo Mixto.

El fallo estimaba totalmente el recurso presentado por Más Madrid que hacía referencia a la sentencia de 5 de mayo de 2022 del juzgado 30 de Madrid a raíz de un recurso previo presentado por Más Madrid contra la resolución que el presidente del Pleno del Ayuntamiento realizó en agosto de 2021 mediante la cual se constituía el Grupo Mixto.

El TSJM avalaba, como ahora hace el TS, la disolución del Grupo Mixto declarando que los cuatro concejales que abandonaron Más Madrid debían ser miembros no adscritos a ningún grupo municipal. “El soporte fáctico y jurídico en el que se asienta y fundamenta la supuesta instrumentalidad del partido político Más Madrid no guarda ninguna relación con el real y concreto supuesto que nos ocupa, que no es otro que un típico supuesto de transfuguismo”, indicaba el fallo.

Tras el fallo, Luis Cueto, que se presentó a las elecciones municipales del 28M por Recupera Madrid y que usó recursos públicos que tenía el entonces grupo del Ayuntamiento para hacer campaña, anunciaba que iban a recurrir al Supremo.

Lo cierto es que ser o no un grupo en el Pleno del Ayuntamiento es muy relevante. Tener un grupo propio requiere mayor presencia institucional, política, mediática y económica. El más inmediato es tener turnos de intervención en el pleno y fondos de los que un concejal no adscrito no dispone.

El secretario del Ayuntamiento, Federico Andrés de la Riva, hizo un escrito tras el anuncio de la escisión de los cuatro concejales en marzo: “La solución que encaja mejor en la situación excepcional descrita es su integración en el Grupo Mixto, con los derechos inherentes a ese especial tipo de Grupo Municipal. A este Grupo Mixto podrán incorporarse, en su caso, otros concejales de la misma formación política que optaran por una decisión similar”.

Al PP le salió redonda la jugada. La nueva ordenanza de movilidad, que sustituyó a Madrid Central, salió adelante gracias a sus votos así como la de terrazas y el punto clave que permitió crear el grupo: aprobar los Presupuestos de 2022.

"Lo sabíamos y lo dijimos desde el segundo uno, la constitución del Grupo Mixto fue ilegal. Por fin termina este calvario que provocó Almeida, que creó el alcalde para sus propios intereses personales y partidistas", indica en declaraciones a El HuffPost la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.

"El alcalde usó los recursos del Ayuntamiento para comprar a unos concejales, y armó todo un montaje de ruido mediático para desprestigiar y debilitar a la alternativa que representa Más Madrid, y hoy que se confirma que fue todo una ilegalidad, ¿Quién repara el daño causado? Hemos visto recientemente con el caso de Mónica Oltra la tremenda injusticia que supone este uso torticero del poder para perseguir con malas artes a los adversarios", insiste la portavoz hablando de un "caso claro de transfuguismo que vuelve a refrendar el Tribunal Supremo".

Sobre el transfugismo de Cueto y Calvo, explica que "todas las instancias judiciales así lo han dictaminado: primero fue el Juzgado, luego el Tribunal Superior de Justicia y ahora el Tribunal Supremo"

"Para nosotras, esta resolución final, contra la que ya no caben más recursos, constituye una una victoria legal y democrática. Porque el alcalde Almeida hizo algo gravísimo a sabiendas: incumplió la ley para beneficiarse políticamente, cometió una ilegalidad y lo hizo conscientemente. La firmeza de la Justicia en este caso, que condena al Ayuntamiento a pagar por su posición de perfil en este caso claro de transfuguismo, constata que la constitución del Grupo Mixto fue ilegal. Espero que jamás vuelva a darse una situación así en el Ayuntamiento de Madrid", explica.

Además, concluye Rita Maestre, espera que Almeda "se disculpe" y "que reconozca la terrible ilegalidad que cometió, que ha hecho mucho daño a la institución. Retorció la voluntad democrática de los madrileños conscientemente".