Josef Ajram sorprende a muchos con su conclusión tras tener que utilizar la sanidad de EEUU

El deportista y empresario Josef Ajram ha sorprendido a una multitud de personas por la clarísima conclusión que ha sacado tras tener que utilizar la sanidad de Estados Unidos.

En un mensaje que ha compartido en la red social X, Ajram explica que tuvo que acompañar a un amigo a urgencias de un hospital de aquel país.

"Y mi conclusión fue la de tomar conciencia de la suerte que tenemos en España de tener el sistema sanitario que tenemos. Por muchos impuestos que nos cueste", subraya.

Muchos han reaccionado con asombro y recuperando mensajes del propio Ajram en los que no se mostraba partidario de grandes tasas impositivas. En este sentido, un usuario le dice: "Es triste tener que vivir una mala experiencia para valorar nuestra Sanidad Pública y el porqué de nuestros impuestos. Pero te honra compartirlo, a ver si cala, y dejamos de ser pícaros a la hora de pagar impuestos".

Precisamente unas palabras de Ajram sobre por qué decidido no irse a Andorra para ahorrarse impuestos ha dado mucho de que hablar en los últimos días.

"Un amigo me dijo: 'Vale, te puedes ir a vivir a Andorra, ¿pero te gustaría ir a vivir a Andorra?'. Digo: 'Hombre pues está bien, el esquí, bici...'. Y me dice: 'Josef, ¿estás dispuesto a pasar 185 días al año en Andorra?'. Digo: 'Mira tío, son cuatro millones de euros de ahorro de impuestos al año'. Me dice: 'No me estás contestando a la pregunta. ¿Te gustaría pasar más de medio año en Andorra?'. Digo: 'No lo sé", contó el deportista en una entrevista en Antifrágil Podcast.

"Me dice: 'Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué va a pensar tu hija Morgana de que su padre apalanca medio año de su vida en un lugar que no está seguro que le gusta vivir solo por el dinero? ¿Qué valores le estás dando a esta niña? ¿Qué percepción del mundo le estás dando a esta niña, que te vas a un sitio, que te he preguntado cuatro veces si te gusta y no me has dicho aún que sí, solo para ahorrarte?", continuaba.

Y su amigo le dijo más: "¿Qué vas a tener si tienes dos 'Lambos' en el parking? ¿Qué quieres? ¿Dos más? Vives en una casa de 200 metros con 100 de terraza, ¿qué quieres? ¿400 y 200 de terraza? ¿Qué cojones quieres?".

"Y le dije: 'Tío, pues tienes razón. Acepto que en esta vida si esto vale dos pues he de ganar cuatro: dos para Hacienda y dos para mí. Pero entiendo que quiero seguir siendo dueño de mi vida", aseguraba.