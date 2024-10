Page ratifica ante Sánchez su rechazo al "concierto" catalán: "La riqueza de Cataluña es de todos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page han mantenido una cita este viernes en el palacio de la Moncloa para discutir el nuevo modelo de financiación autonómica que aún no ha llegado al Congreso.

Emiliano García-Page ha ratificado su oposición al nuevo modelo de financiación singular de Cataluña. En una rueda de prensa posterior a su encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa, el presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que se trata de "un concierto como la copa de un pino".

“La riqueza de España es de todos. La riqueza es nacional”, ha explicado tras verse con el presidente del Gobierno, al que asegura haber dejado claro que “yo no avalo el documento firmado con los independentistas”

“Me opongo junto a mi comunidad a que la riqueza se distribuya por territorios. La riqueza de los castellano-manchegos no es nuestra, es de todos los españoles”, ha continuado. Al respecto ha querido añadir que "la economía es interdependiente” y no se puede “romper en 17 fragmentos. “Ese no es el modelo constitucional, y es algo que contraviene los principios de equidad”.

Además, ha afeado la posición del Gobierno argumentando que cuatro de las 17 comunidades están infrafinanciadas: “Hay que llegar a un acuerdo teniendo en cuenta todas las versiones de las distintas autonomías. Cataluña y el resto de las comunidades están sobrefinanciadas”. Por ello, ha sentenciado que “ninguna comunidad va a tener como base el documento firmado por el PSOE y los partidos independentistas catalanes”.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, su presidente confirma que se compromete a enviar un documento a la Moncloa para “proponer un modelo de armonización”. Pero afirma que “no sé si gustará a los regionalistas. A los independentistas evidentemente no”.

Page ha alegado que “lo más importante” es que todas las comunidades autónomas tengan garantizados sus servicios públicos de calidad”, y que la única forma de hacerlo es con "una negociación con cada una de las comunidades". “Más allá de los caprichos que algunas se quieren dar, el 90% del gasto va a la Sanidad y a la Educación”.

Con la idea de que el 90% del gasto autonómico va a parar a sanidad, educación y servicios sociales, ha zanjado que "no hay privilegio posible más allá de los que algunos se quieren dar”. “Se trata de reforzar los mecanismos de igualdad, y garantizar el estado del bienestar para todos los españoles”, ha concluido.

Otro de los temas que se han tratado durante el encuentro ha sido el problema del agua, la luz o la calidad de los servicios públicos en su comunidad. “Si en Castilla- La Mancha tuviésemos un cachito de mar, antes que una playa meteríamos una desaladora”.