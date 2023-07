Pedimos a Rufián que diga algo bueno de Yolanda Díaz y el subconsciente le juega esta mala pasada

En un entorno increíble, la librería madrileña Akira Cómics, el diputado, portavoz y candidato de ERC, Gabriel Rufián, pasó un rato alejado de la política en compañía de David Andújar en la sección Prohibido hablar de política de El HuffPost.

Con él habló de su infancia, de sus inicios en política, de su vida más allá de esta actividad... pero también de otros líderes y lideresas.

Andújar le pidió que dijera algo bueno de ellos. Y había morbo por escuchar su respuesta sobre Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, con la que mantiene una tensa relación desde la negociación de la reforma laboral, muy criticada por el diputado republicano.

Tras unos segundos pensándose la respuesta, Rufián tuvo que aclarar algo: "No tengo nada en contra de ella, ¿eh? De verdad. Siempre tengo que aclarar eso".

Después, explicó que estas cosas no le pasan cuando critica, por ejemplo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nadie me dice que me llevo mal con él", indica.

"Sin embargo, si criticas a Susa... A Yolanda Díaz... No sé por qué me salía Susana Díaz", bromeó tras su lapsus.

"La gente me dice, ¿le tienes manía, no? ¿Le tienes miedo, no?", asegura.

Después, Rufián destacó algo positivo de la líder de Sumar: "Hábil, hábil, es muy hábil. Ha tomado nota de muchas que le han pasado a la izquierda a la izquierda del PSOE estos años y eso explica también muchas cosas".

Sobre Pedro Sánchez, Rufián ha destacado la "resiliencia" del presidente del Gobierno, mientras que de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, su capacidad para ganar. "Ha ganado de forma consecutiva 350.000 elecciones en Galicia y ha sido capaz siempre de no incomodar a aquellos que le financian. Y eso Casado no lo puede decir".

¿Y algo positivo de Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox? "Es imposible encontrarle algo positivo a un fascista", zanjó.