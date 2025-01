Pensiones y transporte público: reacciones y última hora tras la votación del decreto ómnibus, en directo

En los entornos de los partidos políticos siempre hay alguien que, en momentos de crisis, suelta aquello de “ahora a la batalla por el relato”. Llámenle relato o narrativa. La cosa va de convencer. Sirva como ejemplo lo que ha sucedido este miércoles. Después de que PP, Junts y Vox tumbasen en el Congreso el decreto ómnibus presentado por el Gobierno, todos los implicados se han esmerado en trasladar su argumentario. Básicamente, en tratar de persuadir al votante, al no votante y a cualquiera que ponga la oreja. ¿De quién es la culpa? Es la pregunta para la que todas las formaciones con representación en el Parlamento tienen ya una respuesta, una réplica que confían en trasladar de los pasillos del Congreso a las calles. Para PP y Junts (siempre para Vox), la culpa es del Gobierno, para quien la culpa es del PP y Junts. Esa es la batalla por el relato.

A pesar de que hasta este miércoles no se sabía todavía qué votaría el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, tenía ya preparada su reacción. En cuanto se conoció la derrota del Gobierno, el líder del PP tiró de argumentario. “Esta legislatura es ingobernable – dijo – Sin la confianza de la Cámara ni de la calle, el Gobierno ya solo puede aportar decadencia e inoperancia. Que dejen en paz a los españoles. Que dejen paso al servicio público. Ya hemos tenido suficiente, Pedro Sánchez. Sin capacidad para sacar presupuestos, reales decretos o leyes, y con más corrupción cada día, es inasumible seguir. Somos la cuarta nación de la UE. Si no gobierna, apártese. Es miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios. El PP ha presentado iniciativas para subir pensiones, ayudar a Valencia, a los perceptores del IMV y al transporte. Que lo tramiten con urgencia hoy mismo. Si no pueden gobernar, el colmo es que responsabilicen a la oposición. Dejen de tomar el pelo a los españoles”. No se dejó nada. A partir de ahí, a replicar.