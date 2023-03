Las polémicas guías de Madrid para que enfermeras de Primaria asuman tareas de médicos

A.Martinez Velez /Europa Press via Getty Images

La Consejería de Salud de Madrid ha elaborado unas guías en las que se recogen 21 supuestos de Urgencias que los que las enfermeras y enfermeros de Atención Primaria deben asumir, según ha publicado El País este martes. Entre estos casos se encuentran cuestiones como la valoración y prescripción de medicamentos para catarros, infecciones de orina o infecciones vaginales por hongos.

Tal y como señala el citado medio, se trata de una medida que ha causado malestar entre los profesionales al considerar que se tratan de supuestos que competen a los médicos. No se oculta que esta medida ha llegado en un momento de máxima tensión y saturación en los centros de Atención Primaria. También en medio de la serie de protestas de la sanidad pública que se suceden desde hace meses en forma de huelgas indefinidas y de manifestaciones multitudinarias en las calles de la capital de España.

El proyecto se denomina Apade (Atención a Procesos Agudos de Demanda) y tiene como finalidad dar respuesta a dicha serie de casos de pacientes que llegan a un centro de salud con una determinada urgencia. Es decir, sin cita previa, lo que supone uno de los factores que aumentan la carga de trabajo en un ámbito que ya había venido sufriendo tensiones importantes, antes y después de la pandemia.

Malestar por asumir competencias consideradas impropias

En este sentido, desde el citado diario recuerdan, citando a fuentes de ese sector sanitario, que hasta ahora es cada centro del salud el que se organiza de forma autónoma, por ejemplo, derivando ciertas urgencias a las salas de curas de enfermeros y otras al médico correspondiente en el turno de urgencias.

"Me puedo equivocar y a mí no me corresponde hacer ese diagnóstico, máxima si estoy sola" Lara González, presidenta de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar (Semap), en declaraciones a 'El País'

El gran problema que enfrentan estas guías, precisa El País, es que médicos y enfermeros de primaria opinan que algunas de las tareas recogidas son impropias de los segundos, al estar más relacionadas sus funciones de trabajo asistencial con los cuidados profesionales o la educación para la salud. "Me puedo equivocar y a mí no me corresponde hacer ese diagnóstico, máxima si estoy sola”, explica Lara González, presidenta de la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar (Semap) al citado diario.