Ponen en su sitio a esta diputada del PP por lo que hizo en el Parlamento Europeo

La diputada del PP Edurne Uriarte ha participado esta semana en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, que ha debatido sobre pobreza energética, concretamente sobre cómo afecta a nivel de género a las mujeres, a pocos días del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Un cónclave al que el Parlamento invitó a varios diputados de todos los Estados miembros.

Pero Uriarte dio la nota al introducir en la conversación la polémica por la ley del 'sólo sí es sí', que en España está provocando rebajas de condenas a agresores sexuales desde su entrada en vigor.

"Una ley aprobada en agosto del año pasado por el actual gobierno del PSOE y del partido extremista Unidas Podemos", empezó a decir Uriarte.

"A pesar de todas las advertencias de la oposición del PP, esta ley se hizo mal. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues hemos tenido cifras dadas por los tribunales dadas por nuestro país: 646 rebajas de penas...", prosiguió la diputada española hasta que el presidente de la Comisión, el polaco Robert Biedroń, la interrumpió.

"Disculpe, colega, lo siento, lo siento", espetó. "Sí, acabo ahora", intentó seguir Uriarte. Elevando más el tono, Biedroń pidió a la diputada del PP que se le escuchara y se pusiera los auriculares.

"El problema es que debe ajustarse al tema de la pobreza energética y no introducir asuntos de política nacional en esta Comisión. No es el tema de esta reunión, con todo el respeto a su intervención. Por favor, cíñase al tema o no le daré la palabra. ¿Puede volver al tema?", le pidió.

Pero ni caso: "Gracias, presidente, pero cuando hay un problema grave en un país, presidente, y cuando la delegación del Parlamento Europeo no ha sido informada...". "Muchas gracias, colega, no me escucha", interrumpió de nuevo el presidente de la Comisión, que dio paso a una diputada italiana.

"Lamentamos, presidente, que no nos permita informar de este problema", insistía de fondo Uriarte. "Gracias, colega", respondió Biedroń, que quiso dejar claro al resto de parlamentarios cuáles eran las normas de la Comisión: "Lo siento, colegas, cuando quieran introducir asuntos de política nacional en esta Comisión, tengo que intervenir. Esta Comisión no está para ninguna batalla política. Somos una Comisión muy profesional, que trata asuntos muy serios. Con todo el respeto, señora, no es el tema de hoy. Tenemos limitaciones de tiempo y no podemos entrar en este debate, tenga usted razón o no, no es el debate de hoy".

Acto seguido, dio la palabra a una parlamentaria italiana, como se puede ver en el vídeo que ha publicado la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.