Aguirre explica por qué llevaba el bolso como lo llevaba en el cumple de Aznar: la foto es mítica

Ha sido una de las imágenes del fin de semana: Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, acudiendo al cumpleaños de José María Aznar con el bolso colgado del cuello.

La foto se ha difundido rápidamente por las redes sociales, provocando reacciones de todo tipo, y ahora la dirigente del PP ha explicado el porqué: llevaba muletas y no podía llevar el bolso de ninguna otra forma.

"Te reto a que lleves bolso con dos muletas", ha dicho Aguirre en Todo es Mentira, donde ha añadido: "Yo suelo llevar el bolso en bandolera pero cruzado, pero es que ese bolso no me daba para cruzarlo y era el más grande que tenía".

Esperanza Aguirre, llegando al cumpleaños de Aznar. Getty Images

Por lo demás, Aguirre ha dicho que el cumpleaños de Aznar ha sido el evento mejor organizado en el que ha estado en toda su vida y que estuvo sentada con Jaime Mayor Oreja y su esposa; con Abel Matutes y una hija suya y con Manuel Pizarro y su mujer.

"Fue uno de los eventos mejor organizados y más bonitos, me pareció precioso que estuviera toda la familia de Aznar, de Ana Botella, incluso su madre, y los nietos, los hijos, que hablasen todos los hijos y el nieto. Me pareció que estaba estupendamente bien organizado", ha celebrado.

También ha respondido a las críticas por organizarlo en el Teatro Real: "Al Teatro Real puede ir todo el que lo alquila, se alquila porque es una manera que tiene de financiarse la Ópera".

Además, ha señalado que la comida estaba riquísima: "Un aperitivo buenísimo y una sopa de algo que no me acuerdo. Te ponen una cosa en medio del plato y no me acuerdo, pero estaba buenísima la comida y lo mejor fueron las palabras".

También ha desvelado una anécdota que contó el exministro Ángel Acebes: "Dijo que cuando llegó a ser diputado por Ávila y empezaba su carrera, le llevaban a los pueblos más pequeños... lo que hacían era que se rifaban no ir con Aznar en el coche porque podían pasarse dos horas sin que hablase ni el uno ni el otro. Y su ahora yerno Alejandro Agag dijo que él tenia sobre eso el récord porque había estado no sé cuántas horas sin que abrieran la boca ninguno de los dos. Aznar es verdad que es muy silencioso".

Sobre su encuentro con el exministro Alberto Ruiz Gallardón, Aguirre ha asegurado que no lo vio: "Quizá porque estaba con las muletas y no podía estar de pie. Había mucha gente, no creo que él me viera ni que tuviera especial interés en buscarme".