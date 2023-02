La ejemplar respuesta de Noah Higón al aluvión de críticas que ha recibido por reunirse con Feijóo

Noah Higón, una joven que sufre siete enfermedades raras y que es muy popular en Twitter por sus mensajes reivindicativos, ha respondido de forma ejemplar a las numerosas críticas que estaba recibiendo por reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El propio dirigente 'popular' compartió en Twitter fotos de su encuentro con Noah junto al mensaje: "He compartido mi tarde con @nh487 y hemos hablado de su lucha frente a las #EnfermedadesRaras.

"Noah, muchas gracias por tu tiempo, por los libros y, sobre todo, por tu labor para visibilizar la necesidad de un mayor gasto en investigación, cuidados y tratamiento", escribió.

Tras ello, la joven respondió: "La política debe estar al lado de los ciudadanos. Iré allá donde se escuche nuestra lucha, la de 3 millones de personas que conviven con estas patologías. Esto no va de ideologías, va de personas y principios".

"Seguimos en el camino. Sigamos creyendo en los imposibles", añadió, antes de responder firme a las críticas: "Hace un año tal día como hoy me sentaba a hablar con la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valencia. Podéis seguir lapidándome por hablar con todo el espectro político para intentar defender nuestros derechos".

En otro tuit, ha añadido: "Antes de que haya más críticas, me he sentado con políticos de todos los colores, porque mi lucha es APOLÍTICA y así lo seguiré haciendo mientras haya gente al otro lado que me quiera escuchar. Bona nit, criticad menos y sed felices".

El propio Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso, ha defendido a Noah: "Hoy es el día de las enfermedades raras. Es un buen día para reivinicar que haya más recursos para la investigación y para el tratamiento de estas enfermedades, que en muchos casos se dejan sin tratar o se dejan de investigar".

"Y aprovecho para mostrar mi apoyo para la activista valenciana Noah Higón, que está siendo criticada por reunirse con políticos de diverso signo. Cualquier persona en uso de su libertad puede reunirse con quien quiera para apoyar una causa que merece en este sentido el apoyo de todos", ha subrayado Baldoví.