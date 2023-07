El popular Carlos Mazón, investido presidente de la Generalitat Valenciana con los votos de Vox

El candidato del PP a las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Carlos Mazón, ha sido investido presidente de la Generalitat Valenciana en una votación en Les Corts en la que ha contado con el apoyo de su grupo y de Vox, con 53 votos a favor de su candidatura.

Tras su discurso, donde ha desgranado sus propuestas de gobierno en la región, ha escuchado y respondido a las intervenciones de los grupos parlamentarios (PSPV-PSOE, Compromís, Vox y PP), se ha procedido a la votación, en la que ha recibido el apoyo mayoritario de la Cámara, compuesta por 99 escaños.

En concreto, han votado a favor de la investidura de Mazón como presidente los 40 diputados del PP y los 13 de Vox, es decir, un total de 53 votos a favor, mientras que los 31 del PSPV-PSOE y los 15 de Compromís han votado en contra, 46 votos en total.

En un pleno marcado por el recuerdo a Miguel Ángel Blanco en el 26 aniversario de su asesinato a manos de ETA, Mazón ha centrado su intervención en la sanidad, educación y la bajada de impuestos. La principal novedad ha sido el anuncio de que mantendrá una vicepresidencia de Igualdad.

El domingo 28 de mayo, el Partido Popular dio el vuelco en las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana, donde ganó los comicios y obtuvo los resultados que le permiten gobernar de nuevo la Generalitat, que presidió de 1995 a 2015, y pone fin a ocho años de gobierno del Botànic presidido por el socialista Ximo Puig.

"El camino se hace al andar"

Carlos Mazón ha agradecido a Vox su apoyo para "poner en marcha el gobierno del cambio", un pacto para el que ha defendido que "todos" deben "hacer esfuerzos" y estar dispuestos a abordar sus "discrepancias".

"Hemos llegado a este principio de acuerdo. Pienso que el camino se hace al andar, con la mejor de las voluntades para avanzar juntos. Y cuando tengamos que discrepar, discrepemos juntos, pero siendo un gobierno y no un mal espectáculo", ha manifestado en la réplica a la síndica de Vox, Ana Vega, en el debate de su investidura en Les Corts.

Mazón ha trasladado a sus socios su "confianza, seriedad y compromiso" de trabajar conjuntamente "en pos de lo mejor para la Comunitat Valenciana". "Tendremos discrepancias, por supuesto, y estamos dispuestos a abordarlas", ha recalcado, ya que ha señalado que si estuvieran de acuerdo en todo serían el mismo partido.

"Es la base para la estabilidad, para la previsibilidad y, sobre todo, para poder centrarnos en lo que nos une, que son muchas cosas y necesidades. Mucho deber histórico acumulado que desgraciadamente tiene el pueblo valenciano: ahí es donde creo que se cimenta la estabilidad de un gobierno", ha señalado.

Por tanto, Mazón ha agradecido a Vox que haya centrado su intervención en la investidura en "asuntos fundamentales como la libertad educativa, la rebaja fiscal o el gasto político innecesario", cuestiones con las que se siente "muy cómodo".

Baldoví "se partirá la cara" para "combatir el peor gobierno de la historia"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, también ha avisado al nuevo presidente de la Generalitat de que su grupo se "va a partir la cara" para "combatir el peor gobierno de la historia" y le ha propuesto, parafraseando el acuerdo de cinco puntos al que llegaron los populares y los de Abascal, un pacto con tres ejes estratégicos para que "no nos hagan pasar vergüenza: no mentir para que no se mienta, no robar para no que no se robe y no recortar para que no haya recortes".

Baldoví ha acusado a Mazón, en el debate de investidura, de haber sido "chupado" por Vox y haber suscrito un acuerdo "infame y lleno de caspa" al que combatirán de manera "contundente": "Vamos a trabajar para ser la mejor oposición como primer paso para ser la mejor alternativa de Gobierno en 2027: Volveremos y lideraremos un nuevo cambio". "No vamos a pedir permiso para hacer política", ha dicho en un aviso 'a navegantes' a derecha e izquierda.

Así, ha acusado a Mazón de que, frente a lo que repitió durante meses de que no pactaría con Vox tenía "claro con quien se metía en la cama" y ha afirmado que hoy ha demostrado que "se ha comido todo su discurso de cabo a rabo: El pacto de vergüenza ya lo tenían desde hace tiempo".