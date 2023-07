Mazón confirma que Igualdad dependerá de Vicepresidencia hablando ya de "violencia intrafamiliar"

La investidura del popular Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana ya está en curso. Marcada por la grabación desvelada ayer por elDiario.es de noviembre de 2020 en el que se le escuchaba decir a cargos locales del PP de Alicante que "en el peor de los casos tendríamos que chupársela a uno de Vox, que vienen aquí a tocar los cojones", el popular ha pronunciado su discurso en las Cortes valencianas.

Lo ha hecho desvelando una noticia que ya había deslizado el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, durante la entrevista en 'El Hormiguero'. Igualdad, la cartera autonómica en el punto de mira de la ultraderecha que representa el socio del PP en Valencia, seguirá dependiendo de Vicepresidencia. El propio Mazón había asegurado al día siguiente que se encargará personalmente de estas políticas.

"[Se debe] repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas" Carlos Mazón, líder del PP valenciano y futuro president

Por lo tanto, Igualdad no verá rebajado el rango que le dio el anterior Gobierno tripartito salido del segundo de los Pactos del Botànic. Además, Mazón señaló que esta área será la que "coordinará todas las políticas transversales en materia de igualdad del Consell". No obstante, una afirmación de Mazón apunta a una concesión en el discurso o lenguaje que utiliza Vox. Ha asegurado que se debe "repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas".

"Lamentablemente, hemos de convivir con una realidad que, a día de hoy, afecta a muchas mujeres y que nos convierte, como cualquier otra forma de violencia, en una peor sociedad. Hay cuestiones que exceden de cualquier acción partidista y que trascienden del propio lenguaje y ni nosotros, señorías, ni el conjunto de la sociedad pueden negar", ha asegurado Mazón.

El 'matrimonio de conveniencia' de PP y Vox: lo que implican sus acuerdos programáticos Lo ocurrido en Extremadura, en las últimas horas, sólo es un paso más en las cesiones que los populares siguen haciendo al partido de Santiago Abascal a cambio de llegar al poder.

Críticas y agradecimientos

Fiel a su postura en los primeros compases de las negociaciones con los grupos para formar Gobierno, el popular también volvió a criticar la negativa del socialista y president saliente Ximo Puig. Y después agradeció a Vox el acuerdo. "Vaya por delante mi más sincero agradecimiento a los 13 representantes de estas Cortes del grupo Vox", ha señalado Mazón, deslizando que "no fue posible acuerdo alguno con el PSOE ni para la investidura ni para la máxima pluralidad de en la Mesa de Les Corts".

Aunque era evidente que el PSOE no entregaría sus votos a la derecha -teniendo en cuenta que el PP no lo ha hecho en sitios como Extremadura, donde ganó el socialista Fernández Vara-, Mazón sí tuvo buenas palabras para Puig al señalar que "de manera discreta, que no secreta, y eficaz se van sucediendo los encuentros de trabajo con las consellerias para un traspaso ejemplar, ordenado y solvente", agradeciendo la "predisposición".