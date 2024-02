Por qué Ayuso miente cuando dice que "se hizo lo imposible" para salvar vidas en residencias

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "inhumana" y "excéntrica" a la izquierda madrileña por abrir el debate de los mayores fallecidos en residencias durante la pandemia. Una cuestión que ha vuelto a la primera línea del debate después de que varios medios de comunicación hayan podido acceder a las actas de la Policía Municipal de Madrid que la Comunidad se negaba a entregar a través del portal de transparencia.

Según ha asegurado, "en Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas". Además, ha subrayado que el traslado de los enfermos a hospitales tampoco "garantizaba la salud" en aquellos momentos. Una cuestión que desmienten los datos.

Precisamente gracias a los informes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se conoce que el personal sanitario consiguió salvar al 65% de los residentes hospitalizados.

Según los datos públicos, entre marzo y abril de 2020 fueron derivados 6.308 residentes a un hospital. Fallecieron solo 2.179. Por otro lado, 7.291 mayores que no tenían seguro privado murieron en la residencia sin recibir ningún tipo de hospitalaria. En muchos casos tampoco cuidado paliativos.

El 18 de marzo de 2020, tal y como publicó Infolibre, la Comunidad de Madrid aprobó el calificado como protocolo de la vergüenza. Un documento en el que se impedía el traslado a hospitales de residentes con algún tipo de deterioro cognitivo. Entre los grados incluídos estaban personas con cuestiones tan leves como dificultad para comer solos o necesitar ayuda para levantarse y sentarse y no caerse.

Según el Gobierno de Ayuso, era un "borrador". De nada sirvió ese argumentario. Poco después tanto los responsables de las residencias como altos cargos de la Comunidad confirmaron que se aplicaron y que jamás fueron un 'plan B'.

Pese a todo, Ayuso ha asegurado que no rehúye "los debates" y mucho más cuando lo que se está diciendo es "un insulto a la verdad". Además, Ayuso ha asegurado que quiere referirse y hablar del tema para defender a los profesionales de las residencias que "trabajaron hasta la extenuación". A tenor de las actas policiales a las que ha tenido acceso El HuffPost, muchas residencias se quejaban de no haber contado con ningún respaldo de la Comunidad de Madrid. Ni siquiera recibiendo material de protección.

"Hablo del debate que la izquierda ha abierto sobre los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia, sólo en Madrid, por el hecho de haber perdido 19 veces ante los tribunales. La izquierda judicializa la política y, cuando pierde ante el juez, se echa al monte", indicaba. Cabe recordar que el Ejecutivo madrileño tiene 150 causas en los tribunales.

"En Madrid se hizo lo imposible por salvar cada una de las vidas de los mayores, quienes, como en todas partes, fallecieron en residencias, en domicilios y en hospitales", proseguía. "El traslado de los enfermos no garantizaba la salud. Además, los traslados, que fueron miles, eran decididos por médicos y geriatras, no por políticos como se está diciendo. Mienten", ha sentenciado. Los responsables de las residencias, incluidos directores y trabajadores, aplicaron los protocolos dictados desde la Consejería de Sanidad.

"He llegado a oír que nuestros mayores fallecieron acompañados en los hospitales y abandonados en las residencias. O que se elegía entre dejar vivir o morir según el volumen de sus carteras. No se puede caer más bajo. Eso es un insulto a las personas fallecidas, a sus familiares y a los profesionales", ha remarcado Ayuso, que no ha hecho referencia a que los residentes que tenían un seguro privado sí tenían acceso a hospitales y podían hacer uso de ambulancias privadas garantizando que, independientemente de que vivieran o no, tenían acceso a esa posibilidad de curación.

"Morían en cualquier sitio"

Ayuso matiza así sus palabras del pasado jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde era interpelada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le preguntaba a Ayuso por los citados protocolos y las actas policiales.

"Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también falleció. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el Covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio", respondía Ayuso apostillando a Bergerot que "sin ningún tipo de humanidad, niegan la verdad a todas las personas fallecidas en España entera".