El PP, tras rechazar ir al debate de RTVE, cree que será un "todos contra Feijóo" entre candidatos "que no ganarán"

Un debate a tres del que hablan todos, también los que no van. El Partido Popular ha calentado la previa del debate electoral de este miércoles en RTVE asegurando que será un "todos contra Feijóo" en una batalla entre "tres candidatos que ya saben que no ganarán las elecciones"

Básicamente, un todos contra el que no está, porque el líder popular rechazó participar en cualquier contienda televisiva entre los cuatro candidatos de las formaciones principales. Para Génova sólo había dos fórmulas aceptables, o un único cara a cara o un plató con siete atriles para ellos, PSOE, Vox, Sumar además de ERC, PNV y EH Bildu.

Por ello, la única participación de Núñez Feijóo tuvo lugar el pasado 10 de julio, en el cara a cara con Sánchez en Atresmedia. Sí intervino la portavoz parlamentaria y número dos del organigrama, Cuca Gamarra, en la cita con los siete portavoces en el Congreso, con los mismos partidos que quería Feijóo y también en RTVE, pero sin la presencia de los grandes candidatos nacionales.

Desde el cuartel general de los populares, la "escalada de insultos y ataques" hacia su líder por parte de PSOE, Sumar y Vox "confirma que Feijóo es el rival a batir por parte de todos los partidos". Además, defienden que la no presencia de Feijóo "no penalizará", en línea con lo planteado con diversos analistas consultados por El HuffPost. Lo más que perderá, a juicio de la profesora y experta en comunicación política María del Mar Soria, de la UNIR, es "la presencia de las 48 horas posteriores a cada debate, que están marcadas por lo que se dijo y los momentos más destacados". Nada de votos, en resumen.

Lo que opinan 'a priori' de cada participante

Pese a no querer participar, no dejan de opinar de cómo será la cita, siempre a juicio de los portavoces populares. Así, consideran que Sánchez acude con su vicepresidenta "para ver si así, en un dos contra uno, se muestra más competitivo que en el debate del pasado lunes". "Quizás contra Abascal y con la ayuda de Yolanda Díaz sí tenga alguna oportunidad de sobrevivir a un encuentro de este tipo. La pasada semana no lo consiguió", han agregado los 'populares'.

Sobre Díaz apuntan que ahora "tiene la oportunidad de opinar por fin acerca de algún tema" pero "tendrá que hacerlo sin la contundencia que tenía Podemos con Pablo Iglesias y sin ser creíble cuando intente marcar distancias con Pedro Sánchez, porque ya ha reconocido que sería su número 2". "Y todo el país sabe que la única persona que podría ser la número 2 de alguien sin creer en su número 1 es Ione Belarra", han señalado los 'populares'.

Algo más suaves son con Abascal, de quien consideran que será "comparado con Feijóo, que derrotó ampliamente a Pedro Sánchez el pasado lunes". "Si quiere desestabilizar al presidente del Gobierno bastará con que le enseñe una foto del debate de la pasada semana", han apostillado fuentes internas a Europa Press.

Las tres versiones de PSOE, Vox y Sumar

La única mujer en liza, y la segunda en participar en un debate de las generales (la primera fue la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, en sustitución de Rajoy), Yolanda Díaz, cree que el debate servirá para "mostrar que su canditatura" es el "mejor antídoto" para frenar un posible gobierno de la derecha. No ha obviado el 'dardo' al PP por lo que considera su "poco respeto que tienen a la ciudadanía, a la democracia, al diálogo y a la televisión pública".

A su lado estará Santiago Abascal, con quien ha coincidido en criticar el formato del cara a cara y la ausencia de Núñez Feijóo, quizás las únicas similitudes en el discurso de ambos. El líder de Vox, que ya ha suspendido sus actos de campaña para centrarse en el debate, ha dejado ver públicamente que considera que el líder de la oposición se ha equivocado. Eso sí, también cree que puede servirle para vender mejor su relato de crítica al Gobierno.

En un tono mucho más neutro, por hablar desde La Moncloa, el Gobierno ha preferido no entrar a la ausencia de su gran oponente. Este martes, y tras el Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Rodríguez, se ha limitado a destacar el valor que da el Ejecutivo a los debates y la importancia de contrastar proyecto e ideas. "Bienvenidos sean todos los debates", especialmente los que se lleven a cabo en la radio televisión pública, ha señalado la ministra portavoz.