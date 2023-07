González Pons vuelve a la carga contra RTVE por la entrevista de Silvia Intxaurrondo a Núñez Feijóo

Esteban González Pons, candidato del PP al Congreso por la provincia de Valencia en las elecciones generales del 23J y persona de confianza de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cuestionar en su cuenta de Twitter el trabajo periodístico de RTVE.

"Creo que @rtve va a perder las elecciones. Y espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones a las que se presentan. Mejor no ir. Yo ni la veo ni voy", ha escrito el eurodiputado valenciano en su cuenta de Twitter.

El mensaje de González Pons contra la televisión pública llega el mismo día que una pregunta de Silvia Intxaurrondo al presidente y candidato del Partido Popular el 23J, Alberto Núñez Feijóo, haya provocado un tenso enfrentamiento entre la periodista y el político gallego sobre la revalorización de las pensiones en el programa La Hora de la 1.

No es la primera vez que González Pons carga contra RTVE por su supuesta falta de neutralidad. Durante las negociaciones para celebrar, al menos, un debate electoral en la televisión pública, el Partido Popular remitió un correo electrónico a Elena Sánchez, presidenta del ente público, en el que acusaba al jefe de informativos de ser "parte de la estrategia de campaña del PSOE" y rechazaba, además, que Núñez Feijóo acudiese a cualquier debate.

"No, no vamos a acudir. ¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE? Si el PSOE quiere negociar con nosotros, sabe dónde encontrarnos, no necesita que los informativos de RTVE hablen en su lugar", afirmaba González Pons en un mensaje en el que cuestionaba la neutralidad de la televisión pública.

Tres semanas después, el tuit de González Pons señalando a los trabajadores de la televisión pública no ha pasado desapercibido y después de su publicación en Twitter, las reacciones condenando las palabras del candidato del Partido Popular por Valencia se suceden.

Campaña contra RTVE

El mensaje de González Pons en Twitter contra la televisión pública se une a la reacción de otras voces del Partido Popular, que en las últimas horas han cuestionado el trabajo de Silvia Intxaurrondo y la neutralidad de RTVE.

También en Twitter, el senador Rafael Hernando ha publicado un tuit en el que acusaba a Pedro Sánchez de "asaltar RTVE con el nombramiento ilegal e inconstitucional de una administradora" al frente de un ente público que ha calificado de "TeleSanchez"

Ya por la tarde, en el programa Todo es Mentira de Cuatro, el exministro José Manuel García Margallo cuestionaba el papel jugado por Silvia Intxaurrondo durante la entrevista con Núñez Feijóo. "Yo lo que no he visto nunca ni en España ni en ningún otro país es que sea el conductor del programa el que aporta datos contrarios al que está entrevistando. Le puede preguntar pero no decir si eso es falso o no porque se convierte en juez y parte", aseguraba el también eurodiputado del Partido Popular.

"El moderador no tiene que entrar en el debate, puede preguntar pero no estar preparada con unos datos y confrontando con el que está entrevistando", defendía el ex ministro de Mariano Rajoy después de que Marta Flinch le preguntase si una periodista no puede aportar los datos para que la gente sepa qué es verdad y qué es mentira.