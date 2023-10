Preguntan a Feijóo por Abascal en la manifestación contra la amnistía y define así al líder de Vox

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido este domingo a la manifestación convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana contra la amnistía, donde ha coincidido con diversos líderes regionales del partido, desde Alejandro Fernández, presidente del PP de Barcelona, hasta Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero también puede que coincida con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, presidente de Vox, con quien el PP mantiene diversos acuerdos a nivel autonómico y local tras las elecciones del 28 de mayo.

Media hora antes de que arrancara la manifestación —que está previsto que comience a las 12:00 horas—, Feijóo ha atendido a los medios de comunicación, que le han preguntado precisamente por la posible coincidencia y foto con Abascal.

"Yo he venido aquí como un ciudadano más, no he venido como presidente de un partido", ha comenzado contestando Feijóo, quien ha querido quitarle hierro a este posible encuentro.

"Si se coincide o no se coincide con otros ciudadanos que pensamos de forma distinta, es un hecho no significativo", ha dicho en referencia a Abascal.

Antes, Feijóo había criticado duramente la posible ley de amnistía, que considera "una cacicada impropia de una democracia" y una forma del PSOE de "hacer negocios". "Ni Cataluña es un negocio ni es una sociedad que no respeta las leyes", ha agregado.

Considera Feijóo que "la Presidencia no se puede vender ni transaccionar en base a una decisión reaccionaria como es faltar a la igualdad real y efectiva de los ciudadanos ante la ley".

El líder del PP cree que hay "una inmensa mayoría" que no acepta "este tipo de negocios, transacciones y precios". "Ni la dignidad de Cataluña está en venta, ni la Presidencia está en venta. Transacciones económicas, no; igualdad ante la ley, sí", ha señalado.