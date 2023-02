Preguntan a Feijóo si va a aprender inglés y la excusa que pone deja a todos ojipláticos

De todos es conocido que Alberto Núñez Feijóo no se desenvuelve muy bien con el inglés. No hay registros del presidente del PP hablando en este idioma de forma pública ni tampoco se le conoce que haya hecho alguna entrevista a un medio extranjero sin hablar en castellano. Una diferencia muy importante con respecto a Pedro Sánchez, que ha hablado ante la Asamblea de la ONU en inglés, ofrece entrevistas a la prensa internacional y habla de tú a tú con sus homólogos de todo el mundo. Algo que ha puesto a España en un lugar preferente dentro de las relaciones internacionales.

Pero, ¿tiene previsto Feijóo aprender inglés si accede a La Moncloa tras las elecciones generales previstas para el próximo diciembre? ¿Está ya apuntado a alguna academia para desenvolverse en el idioma de Shakespeare? El diario digital El Debate ha preguntado al líder del PP sobre esta cuestión y Feijóo es claro: never, never, never. El presidente de los populares no sabe ni inglés ni está en sus planes aprender.

De hecho, Feijóo sostiene su decisión en la importancia de ser meticuloso en lo que se dice en reuniones de alto nivel. "Cuando estás negociando temas muy importantes para tu país o representando a tu país en un foro internacional hay que ser muy escrupuloso con lo que dices. Cuando estás cerrando un acuerdo no puedes decir que sí simplemente sin concretar exactamente el tiempo del verbo o el sustantivo correcto y exacto. A mí no me importa reconocer que no sé inglés. Pero le aseguro que, lo que negocie, lo negociaremos con claridad, con personas que conozcan el inglés de forma perfecta", señala en la entrevista.

Es decir, Feijóo usará traductores para hablar con Biden, Macron o Sunak si los españoles le permiten gobernar. Y dice que no le interesa tanto saber idiomas "como defender a mi país". "Hay gente que habla muchos idiomas y piensa poco lo que dice. A mí me gusta más pensar lo que digo y expresarlo bien en un idioma para ser traducido de forma literal posteriormente", añade.

Sin embargo, el propio Feijóo reconoce al final que sí es importante hablar inglés si uno quiere ser presidente del gobierno. "Creo que aprender inglés es una de las cosas que debemos hacer aquellos que queremos ser primeros ministros, es verdad", admite.