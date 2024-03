Preguntan a Losantos por Sánchez, Felipe González o Zapatero y bate récord de insultos

Lo que, a priori, parecía que se trataría de una entrevista a un periodista que acaba de publicar su último libro se ha convertido en una nueva exhibición de descalificativos, insultos y ataques a la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. O al menos eso anticipa de primeras el siguiente titular: "Sánchez no tiene media torta, es un farsante y es derrotable".

Se trata de la entrevista que el diario ABC publica este lunes con el director de 'Es la mañana de Federico' (esRadio). Efectivamente, Federico Jiménez Losantos, quien está presentando su nuevo ensayo El camino hacia la dictadura de Sánchez (Espasa, 2024), que recoge siete años de artículos.

Losantos, fiel a su 'estilo' en el que abundan desde los improperios vulgares a los ataques más mordaces o irónicos, ha sido preguntado por la diferencias que advierte entre el propio Pedro Sánchez y otros conocidos mandatarios socialistas, los expresidentes Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero también le queda tiempo para una suerte de ronda relámpago de críticas a figuras como la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o de políticos independentistas como Oriol Junqueras o Arnaldo Otegi.

La 'diferencia' entre Sánchez, González y Zapatero

Preguntado sobre "¿cuál es la diferencia entre González y Sánchez?", Losantos ha sido directo y ha acabado dejando un halago a la vieja guardia del PSOE mientras comparaba a Sánchez con un cartel mexicano o una mara salvadoreña.

"Felipe González se veía como un gobernante europeo y Sánchez es del grupo de Puebla. Es otro mundo", ha valorado el periodista, lamentando que "aquel PSOE tenía un nivel. Maravall estaba equivocado en todo, pero estaba en la civilización. Estos no están en la civilización, esto es la mara Salvatrucha de la política. Actúan como maras, como bandas".

[Sánchez] es un psicópata puro. (...) Es un caníbal, un antropófago. Disfruta devorando a los suyos. Jiménez Losantos, en declaraciones a 'ABC'

No se ha quedado ahí Losantos, que al exponerle un "Zapatero II", ha señalado -parece que molesto- que "Zapatero es igual de criminal que él y ahora está ya loco también, pero entonces se hacía perdonar". Ha aclarado o precisado este último extremo sobre Zapatero: "Es decir, te hacía una fechoría, pero sonreía".

A su juicio, con Sánchez no ocurre lo mismo: "Éste no, éste es un psicópata puro. Es la diferencia entre el criminal por conveniencia y el criminal porque le sale. Es un caníbal, es un antropófago. Disfruta devorando incluso a los suyos".

Sobre Yolanda Díaz: "El nivel de estupidez que alcanza es..."

Lejos de quedarse en la antes mencionada lista de insultos y ataques, Losantos también ha sido preguntado sobre otras figuras como la de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, o el ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras. Sobre Díaz, ha dicho lo siguiente: "El nivel de estupidez que alcanza es... yo a veces me asombro. Es increíblemente tonta". No ha explicado su parecer.

"Junqueras es que no cabía en el maletero. Me parece el tonto inútil del separatismo catalán" Losantos, en declaraciones a 'ABC'

Sobre el presidente de ERC, Losantos ha indicado que "Oriol Junqueras es que no cabía en el maletero. Me parece el tonto inútil del separatismo catalán. Ha sido cómodo, funcional, a Sánchez porque no le ha pedido gran cosa". Cuestión distinta sobre Puigdemont, del que piensa que "es el que ha entendido mejor a Sánchez. Al final ha salido lo que él quería". También se ha pronunciado sobre el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi: "Es un asesino, es un criminal, es un etarra, es el que verdaderamente dirige el proceso".