Jiménez Losantos habla del motivo por el que terminó su relación profesional con César Vidal

El periodista Federico Jiménez Losantos habló abiertamente y por primer vez en el podcast de Álex Fidalgo, publicado en YouTube, cómo fue su ruptura con el comunicador César Vidal.

Jiménez explicó que "Vidal tenía una deuda de tres millones con Hacienda y no quería pagar impuestos". "Está en la lista de morosos porque debía 3 millones de euros. Un día estoy yo en casa, el día que terminábamos la temporada, y mi mujer me dijo que César se iba", aseguró.

Losantos confesó que él había estado el día de antes con él y no le había dicho nada. "Me había dicho que quería tomarse un año en Miami y hacer el programa desde allí. Yo le había dicho que de ninguna manera porque un programa de 4 horas en directo no se puede hacer desde el extranjero", prosiguió contando, revelando que él no sabía nada de sus problemas con Hacienda.

Vidal, según indicó el popular presentador radiofónico, le dijo que lo querían quemar vivo y que hasta había tenido "un atentado de un proyectil que entró por una ventana y salió por otra". "Todo el Mundo me ha hablado siempre mal de César Vidal, pero yo siempre lo defendí por el prestigio de la letra escrita, porque yo a a los eruditos los respeto mucho y él es un gran erudito", añadió.

Entonces, un día le comunicó que se iba y comenzó a atacar a toda la gente. "Desde que se fue no ha vendido un libro, es decir, algo tendría esto", opinó Losantos. El comunicador también afirmó que le tenía que haber dicho su problema.

"Entonces te quedas allí, haces colaboraciones o escribes, no sé, lo que sea, pero esto de hacer como que me persigue el fisco... ¿Qué crees? ¿Que a mí me gusta pagar impuestos?", preguntó en voz alta.

Finalmente, acabó confesando que él entiende que no quiera pagar impuestos, pero insistió en que se lo tendría que haber dicho: "Te descubrí en Zaragoza, te traía de Zaragoza, te llevé al programa, te hice director de La Linterna, o sea, todo lo que ha hecho César, incluyendo la venta de libros masivos, lo ha hecho conmigo... Si hasta veraneábamos con nuestros hijos".

"Y no eres para decirme que te quieres ir porque tienes un problema con Hacienda. Al final tenían razón los que me prevenían de él", remató Jiménez Losantos.