El presidente de la Audiencia Nacional aconsejó al número 2 de Interior del PP durante la investigación de 'Kitchen'

Nuevo bombazo en lo referente al caso de la 'trama Kitchen'. Después de que el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional haya incorporado al sumario de la investigación miles de mensajes de WhatsApp del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, han salido a la luz conversaciones con el presidente de dicho alto tribunal, José Ramón Navarro.

Así lo aseguran desde la Cadena SER, medio que ha tenido acceso a la cadena de whatsapps entre Navarro y el 'número 2' del Ministerio de Interior del Gobierno popular de Mariano Rajoy y el ministro Jorge Fernández Díaz. Anticorrupción pide para Martínez un total de 15 años de cárcel por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad por el espionaje ilícito al extesorero del PP, Luis Bárcenas. La misma pena que solicitan para el responsable de dicha cartera.

Dichas conversaciones a través de la red de mensajería tuvieron lugar entre el 14 de febrero de 2019 y el 23 de enero de 2020, es decir, en plena investigación de la presunta trama parapolicial.

Las conversaciones

2/04/19

-Francisco Martínez (F.M.): Buenos días! Hay alguna posibilidad de tener el Auto del JCI 6 de 23 noviembre 2018 que solicitó al Consejo de Ministros la desclasificación de Kitchen?? Estoy preparando argumentos de defensa, solo por si acaso.... Abrazos

-José Ramón Navarro (J.R.N.): Mañana te digo Paco !

-F.M.: Cuando buenamente puedas….

-J.R.M.: En cuanto salga de las oposiciones!

8/10/19

-Francisco Martínez: Hola José Ramón. Leo en prensa que hoy declaraba otra vez García Castaño. Si buenamente te puedes enterar de algo te lo agradecería mucho, como siempre.

-José Ramón Navarro: 👍🏼

-F.M.: Un fuerte abrazo

-J.R.N.: Otro enorme Paco, que estoy en el avión ya han cerrado las puertas.

-F.M.: Por lo que leo, es la misma declaración que hizo en junio... supongo que a alguien le interesa mover el tema en campaña…

-J.R.N.: Ya te cuento en cuanto sepa…

3/07/19

-Francisco Martínez: Querido Jose, no sé si a estas alturas tienes ya alguna intuición de cuándo me citarán.. Siento molestarte tanto. Muchísimas gracias y un abrazo.

-José Ramón Navarro: En cuanto sepa algo te lo indico Paco! Enorme abrazo

22/01/20

-Francisco Martínez: Me han citado el viernes a las 10:30 [como imputado en el caso Kitchen]

-José Ramón Navarro: No me ha comentado nada Ab; a ver qué me cuenta y cuál es la idea

-F.M.: Pues la idea imagino que será joderme….😂

-J.R.N.: Espero que no! Lo que me extraña es que no me haya comentado nada

6/03/19

-Francisco Martínez: Muchísimas gracias por todo! Y a cenar a casa cuando venís... tengo el Vega Sicilia reservado…

-José Ramón Navarro: Ese lo pongo yo ejjjj

-F.M.: Noooo

-J.R.N.: Siiiiiii

21/02/2019

-Francisco Martínez: Ya han filtrado a la prensa que no iré en la lista de Madrid... obviamente solo son filtraciones, pero ya ves cómo está la cosa. Han citado a varios policías, sinceramente no sé qué buscan pero me preocupa que los fiscales traten de “agitar” este tema en período electoral.

-José Ramón Navarro: Estoy fuera en malaga ! Mañana te cuento!

-F.M.: Ok, pero a ti no te han dicho de momento nada diferente de lo que hablamos, ¿verdad?

-J.R.N.: Nada

8/04/2019

-Francisco Martínez: [Jorge Fernández Díaz] quiere querellarse contra el medio pero se lo voy a desaconsejar. Es darles publicidad, que es lo que buscan…

-José Ramón Navarro: Que no se le ocurra, al menos por ahora! Les vendría mejor que bien

Sábado 11 de mayo de 2019 a las 19:58 horas

Francisco Martínez: Querido Jose, hoy vuelven a llamarme periodistas para decirme con seguridad (según ellos) que después del 21/05 me llamarán a declarar. Ya siento ser tan pesadísimo pero vivo esto con bastante angustia y muy poca ayuda, salvo la tuya y de algún otro. Por favor no olvides el tema para que pueda estar preparado anímicamente (además de jurídicamente). Disculpa la lata y un gran abrazo.

José Ramón Navarro: (A las 20:01) El lunes te confirmo lo que haya; por ahora no me suena; pero te lo confirmo el lunes Paco sin Falta; un enorme abrazo!!

Martes 14 de mayo a las 12:37 horas

[Navarro hace una llamada de whatsapp a Martínez, pero el último no la coge. Segundos después le escribe Navarro]

J.R.N.: Llámame cuando puedas con tranquilidad 😂😂😘

-F.M.: Te llamo en breve

-F.M.: Discúlpame, justo me has pillado en una comida con bastante gente y no podía hablar. Hablamos cuando puedas.