PSOE y PP avanzan "lentos" pero sin acuerdo y fijan una tercera reunión junto a la UE para renovar el CGPJ

"Avances lentos y nuevas reuniones". El 'segundo asalto' de la reunión entre PSOE y PP con el arbitraje de la Comisión Europea para renovar el CGPJ ha terminado sin grandes noticias pero con la promesa de un nuevo encuentro en marzo, el tercero junto al comisario Didier Reynders. Sin fecha concreta aún, las partes sí han concretado que sea en la primera quincena.

El negociador del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que "el problema está donde ha estado siempre, que nosotros queremos un modelo nuevo de elección de los jueces, pero el PSOE quiere renovar el CGPJ sin un nuevo modelo".

"Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal creemos que no está resuelto: Creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España", ha proseguido.

Para González Pons, el camino "será largo y difícil, pero hay que resolver el conflicto constitucional con el CGPJ para siempre y por eso hay que ir lentos y hacer bien las cosas".

La primera cita a tres tuvo lugar el pasado 31 de enero, un "paso adelante", en palabras de los participantes, de la que salió el compromiso de un segundo encuentro cuya fecha tuvo que atrasarse hasta este lunes 19. Entonces, como ahora, las partes han compartido mesa por espacio de hora y media, aproximadamente.

De aquella conversación inicial todas las partes valoraron el tono "cordial y constructivo", si bien desde el PP no negaban su "pesimismo", como apuntó González Pons por tener que negociar "con el PSOE de Pedro Sánchez". Esta vez, el miembro del PP ha preferido evitar ese término, asegurando que "si no creyese" en poder obtener un acuerdo "no estaríamos aquí negociando".