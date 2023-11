Puigdemont: "Entramos en una etapa inédita, una etapa que habrá que explorar y explotar"

El eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha ofrecido una declaración desde Bruselas tras alcanzar un acuerdo con el PSOE para la ley de amnistía, que dará vía libre a la investidura de Pedro Sánchez. Y ha asegurado que este documento se ha podido firmar porque "ahora hay unas garantías que hasta ahora no existían".

"Hemos llegado a un acuerdo, pero no sin dificultades", ha comentado, añadiendo que "ha habido momentos en los que parecía que este acuerdo no se iba a aprobar". Pero considera que "reconocer la situación real era algo imprescindible" para poder firmar este documento con el PSOE.

No obstante, ha recalcado que "la negociación deberá ser permanente" y que es importante que "se avance en esa línea porque sin eso ninguno de los acuerdos podría resistir el paso del tiempo". De hecho, ha hecho alusión a que lo que se necesita ahora mismo es que se escuche al pueblo de Cataluña porque ahora "es el que habla".

"Hoy no hay que crear expectativas por la experiencia que tenemos pero sí que toca explicar con convicción el potencial y el recorrido del marco que hemos adquirido porque entramos en una etapa inédita, una etapa que habrá que explorar y explorar", ha afirmado. Además, ha añadido también que el recorrido de este acuerdo dependerá "en gran parte de nosotros y de la capacidad que tengamos de hacer lo que hemos acordado y donde no hemos fijado ningún otro limite que el de la voluntad del pueblo de Cataluña".

En ese sentido, ha reconocido que es "innegable que las relaciones entre PSOE y Junts no invitan al entusiasmo y no haríamos un favor negando la evidencia". Por eso, cree que es fundamental reconocer la diferencia que les separa, a pesar de haberse comprometido a trabajar en común: "Ahora mismo no tenemos nada más que celebrar que poner en marcha un proceso de negociación".

De hecho, Puigdemont ha agradecido al PSOE su su voluntad por negociar "a pesar de las dificultades de las que partimos y nos encontraremos", subrayando que "hay mucho trabajo por delante y poco tiempo para hacerlo".