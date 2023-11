¿Qué le ofreció el PP al PNV en las negociaciones para la investidura de Feijóo?

Una de las frases del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, sobre el PP continúan generando revuelo. Esteban dejó una incógnita sobrevolando tras indicar que "algún día contaré lo que nos ofrecieron hace dos meses...", en referencia a las negociaciones que mantuvieron PP y PNV de cara a la investidura de Feijóo.

Según el Diario Vasco, en esas conversaciones, el PP puso sobre la mesa la posibilidad de que los jeltzales entrasen en un hipotético Gobierno del PP en solitario, al cargo del Ministerio de Industria -un ámbito fundamental para Euskadi y el PNV y constantes en sus reclamaciones-.

No obstante, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha defendido este jueves que su jefe de filas, Alberto Nuñez Feijóo, no ofreció nada al PNV porque los nacionalistas vascos no quisieron sentarse a negociar su investidura. Según el citado medio vasco, la propuesta de la que el PP reniega se quedó solo en un amago, al negar el PNV cualquier posibilidad de profundizar en la negociación.

"Le habríamos ofrecido tirar los mentirosos de la política, pero como nos nos sentamos con ellos..." Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP

"Para poder ofrecer algo tienes que sentarte a hablar con alguien. El PNV no quiso ni sentarse con nosotros; si nos hubiéramos sentado, le habríamos ofrecido tirar a los mentirosos de la política, pero como no nos sentamos con ellos, pues no les podemos ofrecer tirar a los mentirosos de la política", ha indicado Pons.