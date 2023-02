Solo Rajoy podría regalar esta frase muy suya en el acto del PP junto a Feijóo y Aznar

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha intervenido este sábado en el acto del PP que ha protagonizado junto al dirigente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y al exlíder del Ejecutivo central, José María Aznar, y, como era de esperar, acabó dejando una escena más que llamativa.

"Presidir la Intermunicipal ha sido un honor, como ha sido un honor ser presidente del PP durante 14 años. Y hoy, lo es también ser militante del PP, condición en la que aquí estoy, desde hace más de 40 años. Seguiré siéndolo siempre. O sea, durante muchísimos años más. Y espero que todos vosotros lo veáis, como es natural. Así que nos vamos a llevar todos bien", ha asegurado, tras las risas y los aplausos de los presentes.

Rajoy ha defendido que en su despedida dijo que "me apartaba, no que me fuera a ir" y ha justificado que "sigo estando a disposición de todos, como un militante más dispuesto a aportar, igual que José María Aznar, todo aquello que se nos pida".

Tras ello, el expresidente del Gobierno ha dejado una frase que ha provocado risas al momento entre muchas de las personas que asistían al acto del PP en Valencia.

"Creo que lo prometí entonces lo cumplí. Hice lo que pude, cuando se me solicitó, y cuando no pude, no hice nada. Qué le vamos a hacer. Así será en el futuro. Yo no quiero nada, salvo seguir contando con vuestra amistad y con vuestro cariño", ha señalado.