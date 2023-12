Rubiño tacha a Vox de "matones con traje y corbata" pero advierte que "no les van a amedrentar"

El concejal de Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha tachado a los representantes de Vox de "matones con traje y corbata que atacan la dignidad de las personas" pero les ha advertido que "no les van a amedrentar" en su acción política.

En una entrevista en RNE, Rubiño ha denunciado así lo ocurrido ayer por la tarde en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde tras una intervención en la tribuna el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, se encaró con él y le tiró unos folios y una botella de agua vacía en su escaño.

El edil de Más Madrid ha recordado que los representantes políticos, además de elaborar leyes, deben ser "un modelo de la sociedad con una actitud ejemplar". "Por eso es tan peligroso lo que hemos vivido ayer, que traspasó todas las líneas rojas, ya que supuso el acto de mayor intimidación y de violencia que yo he vivido en los años que llevo en política, que llevo ya unos cuantos", ha indicado.

Rubiño cree que es un caso más de esa "línea de puntos" que recorre la acción política de Vox constantemente, "que pasa por poner en la diana permanentemente a las personas LGTBI desde las tribunas, por esparcir discursos de odio contra las personas vulnerables, por atacar a quien piensa diferente o por deshumanizar al adversario".

"Es un partido que se ha dedicado, por ejemplo, a decir que había que colgar de los pies al presidente del Gobierno, que ha salido a manifestarse con grupos ultras que portan esvásticas en las calles de este país pidiendo que no se reconociera el resultado de las elecciones generales 23 de julio, y que efectivamente, al final, acaban llevando eso también a una agresión de intimidación".

Una agresión, ha calificado el concejal de Más Madrid sobre lo que sufrió ayer, "que no sabía si iba a pasar a ser física porque se me acercó con una actitud increíblemente violenta propia de un matón de discoteca a las 6 de la mañana".

"Eso es el ejemplo que dan desde las instituciones que obviamente legitima lo que después sucede en las calles. Porque si en estos años hemos visto cómo se han incrementado las agresiones contra las personas LGTBI, o hemos visto cómo estamos sufriendo más delitos de odio que nunca, se debe precisamente a que los matones que antes estaban repudiados por la sociedad, ahora se sienten legitimados por señores con traje y corbata que desde las instituciones provocan ataques a la dignidad de las personas como estos", ha esgrimido.

"Seguir con la cabeza muy alta y les plantaremos cara"

Eduardo Fernández ha avisado que Vox "no les van a amedrentar". "Nosotros sabemos perfectamente qué es esta gente y a mí si Ortega Smith piensa que me va a amedrentar lo más mínimo creo que no me conoce. Llevo muchos años soportando a Vox y las instituciones y nosotros vamos a seguir con la cabeza bien alta porque les conocemos perfectamente, sabemos lo que son, sabemos lo que representan para este país y sabemos que esto es exactamente a lo que los españoles decidieron plantarse y parar en las urnas el 23 de julio", ha apostillado.

El munícipe de Más Madrid ha afirmado que si les hubieran dado los números tras esos comicios nacionales habría ministros de Vox en el Gobierno de España ahora mismo. "Vox es el único socio que tiene el señor Feijóo, al cual he estado dispuesto a ofrecer carteras ministeriales. Ortega Smith mismo aspiraba a ser ministro de Interior de este país, este señor que se comporta de esta forma quería estar a los mandos de la Policía de nuestro país", ha denunciado.

Pero Rubiño ha subrayado que el Gobierno de coalición y desde las "fuerzas democráticas" están decidido a "plantar cara a esta gente conocemos perfectamente lo que son". "Lo que pedimos es que el Partido Popular y el señor Feijóo explique cómo es posible que gobierne con gente que se comporta de esta forma en las instituciones, en multitud de ayuntamientos y en multitud de comunidades autónomas", ha concluido.