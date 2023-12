Macarena Olona deja este mensaje muy directo a Ortega Smith tras su agresión a Eduardo Rubiño

Europa Press via Getty Images

Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, se ha convertido en el protagonista de las últimas horas tras encararse con el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid de este viernes, y arrojarle una botella.

La 'número uno' de la formación en la capital, Rita Maestre denunció que había amenazado al concejal de su partido. "Le agrede físicamente y debe dimitir de inmediato", señaló.

"Yo le pido perdón si él me pide perdón por lo que me ha dicho", aseguró el portavoz de Vox tras el acto violento por el que todos los partidos, incluido el PP, piden su dimisión.

Pero, entre todas las reacciones, ha destacado la que ha dejado la exportavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, desde su cuenta de X. "Le hayan dicho lo que le hayan dicho (o lo que él diga que le han dicho), esto es intolerable. Este es el mismo señor que hace un mes se encaraba con un agente de la UIP en Ferraz siendo diputado", ha expuesto.

"Un cobarde. Vox ha perdido el norte, lo han convertido en un proyecto inútil. Su deriva no lleva a otra parte que a su autodestrucción. Un servidor público no puede comportarse como un macarra, las ideas se defienden con la palabra", ha señalado.

Macarena Olona ha justificado que tanto "la violencia" como "los violentos" no caben "en democracia". "Que no os engañen, esto no es hombría, es incapacidad. Debe pedir disculpas y dimitir esta misma noche", ha criticado.

"Aunque no lo hará, porque buscan el enfrentamiento. Pero esto no es enfrentarse a la izquierda, esto es cargarse a la derecha. Con su agresión pierde todo peso su argumento. Asco. Váyase, señor Ortega, váyase", ha sentenciado.