Rufián cuenta lo que le ocurrió cuando su mujer le presentó a sus amigos (y no sabían que era él)

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha contado la surrealista escena que vivió cuando su mujer le presentó a sus amigos sin haberles dicho previamente de quién se trataba.

En una entrevista en la Cadena Ser, le han preguntado tanto a él como a su compañera de partido Marta Rosique si en sus cenas de navidad no hablan ni de fútbol ni de política.

Rufián ha aprovechado ese momento para contar la anécdota: "A mí mi mujer me presentó a sus amigos sin decirles que era yo".

"Cuando quedaron un día... os voy a presentar a mi novio, a mi novio, a mi novio... y cuando aparecí yo fliparon. Fue un momento... me he acordado ahora, no sé muy bien por qué", ha rememorado.

Además, Rufián ha desvelado que reza por las noches, aunque no es católico: "Pero hablo con algo y le pido cosas".

Dice que lo hace, como mucha gente, cuando necesita encontrar ayuda en cualquier lado: "Hablo con alguien y le pido que me ayude porque lo que está por venir va a ser jodido".

"Tampoco es algo. No sé qué es, pero cada vez lo hago más", ha explicado el diputado, que ha señalado que le habla a "alguien" que le va a ayudar a sacar adelante lo que necesite: "No hablo ni de entes, ni de energía ni veo cosas".