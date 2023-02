Este minuto de Rufián en el Congreso arrasa un mes después: 220.000 reproducciones y 12.000 me gusta

Un minuto que Gabriel Rufián, diputado de ERC, protagonizó hace apenas un mes en el Congreso se ha convertido ahora en un fenómeno viral, con más de 220.000 reproducciones, 12.400 'me gusta' y 4.700 retuits en menos de tres días.

La escena la ha subido ahora a Twitter el usuario @JessZam77271664, pero ha sido cuando lo ha compartido @Iratxotravesa cuando el momento ha comenzado a circular rápidamente por la red social.

Rufián pronunció esas palabras el 25 de enero y en ese momento se estaba dirigiendo al PP, pero sobre todo a Vox.

"Señorías, una vez más: los derechos no obligan. El derecho al divorcio no te obliga a divorciarte, el derecho al matrimonio homosexual no te obliga a casarte con un o con una homosexual", empieza diciendo.

Y prosigue: "El derecho a una muerte digna no te obliga a morir. El derecho al colectivo trans no te obliga a ser trans. Y el derecho al aborto no te obliga abortar".

"Los derechos no obligan, son las derechas las que obligan", sentencia antes de rematar: "Y así hay que decirlo, porque cuando a la derecha le importa muchísimo el latido de un feto no nacido y muy poco las condiciones de vida de un menor abandonado que ha llegado en patera o en los bajos de un camión, lo que demuestran es que su única religión es el dinero. Y que su única patria es el mercado y que son unos hipócritas".