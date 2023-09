Sánchez acelera; Feijóo endurece el tono

Pedro Sánchez acelera. Quiere recibir lo antes posible el encargo del jefe del Estado para someterse a la investidura tras el previsible fracaso de Alberto Núñez Feijóo la próxima semana. En Moncloa se sugiere el mes de octubre para la nueva votación en el Congreso y, por ello, el presidente en funciones ha dado un paso más en su cortejo a los separatistas catalanes, cuestionando la vía judicial contra quienes quisieron romper con la legalidad en Cataluña en 2017.

En el equipo de Sánchez consideran que pueden hacer frente al coste de poner encima de la mesa una ley de amnistía, se llame finalmente así o no. Creen que su electorado respalda al presidente en funciones y que la opinión pública en general no se revolverá salvo que Cataluña “se vuelva a incendiar”, extremo que descartan. Y es por ello que, de una forma u otra, reclaman a Junts y a ERC que rechacen la vía unilateral, tal y como publicó este diario. Esto es, que diluyan su pretensión de declarar la independencia.

“Felipe González y Alfonso Guerra reciben el aplauso de sectores del PP, pero no del PSOE. Puede que a la gente no le guste la amnistía, pero no lo ven como un problema gravísimo, como pasó como los indultos. Si Cataluña se mantiene tranquila, pasará el tiempo y la mayoría lo asumirá”, según la reflexión de un parlamentario socialista. Una tesis compartida en Moncloa, que arguye que los españoles votaron sabiendo “quiénes son nuestros potenciales aliados” .

En todo caso, el choque entre generaciones es total en el PSOE. La batalla entre los históricos y los denominados sanchistas es indisimulado y se libra a micrófono abierto. “Yo pido como socialista que no se otorgue una amnistía”, afirmó Guerra, con González a su lado esta semana en el Ateneo de Madrid. “Yo no he sido desleal, más bien ha sido disidente el otro que ha ido cambiando”, añadió, en referencia a los cambios de postura de su jefe de filas. Emiliano García Page espera a conocer el detalle de los planes de Sánchez para dar su “firme” opinión al respecto, según las fuentes consultadas.

Las negociaciones entrarán en otra fase a partir de la próxima semana. Fracasada la investidura de Feijóo, los portavoces de Sánchez ya no podrán seguir usando el comodín de que el candidato es otro para no dar información sobre sus contactos con Junts, ERC, Bildu o el PNV. Aunque las declaraciones de Sánchez en Nueva York abriendo paso a la amnistía ya son todo un punto de inflexión, a la espera de que las partes implicadas concreten algo más. “La damos por descontada”, se felicitó Oriol Junqueras, que aseguró que ya se concretó verbalmente cuando se dio luz verde al pacto de la Mesa del Congreso.

El PP también interpretó el giro público de Sánchez como un clímax político. Tirada la toalla de la investidura a pesar del llamamiento de última hora a los diputados socialistas para que “voten en conciencia”, el objetivo de Génova es mostrar músculo político el domingo en su acto contra la amnistía y que Feijóo se presente el martes en el Congreso como alternativa a un Sánchez capaz de ir contra la Constitución y las instituciones del Estado con tal de seguir en el poder. “No vamos a aceptar subastas, ni atajos ni chantajes”, enfatizan sus portavoces oficiales.

Los barones consultados por El HuffPost esperan que Feijóo fije “claramente el rumbo” tras los líos internos de las últimas semanas, que han descolocado a importantes sectores de la formación, por ejemplo cuando Borja Sémper utilizó el euskera desde la tribuna de la Cámara Baja. “Tenemos que estar preparados y unidos por si todo salta por los aires y hay nuevas elecciones. No puede ser que nos dediquemos día sí y día también a mirarnos en al ombligo. Sánchez se nos está escapando vivo”, según la opinión de un líder territorial, compartida por otros homólogos en términos parecidos.

Las estructuras territoriales han echado el resto para lograr una “potente fotografía” el domingo. Serán decenas los autobuses fletados y miles los simpatizantes que llegarán de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía o la Comunidad Valenciana. “Vamos a cumplir con lo solicitado”, según las fuentes consultadas. Se espera llenar “a rebosar” la plaza de Felipe II y también los aledaños. “No podemos fallar. Es un acto del PP y un pinchazo sería atribuible exclusivamente a nosotros”, razonan internamente.

Dicho esto, la mayoría de cargos consultados da por seguro que Sánchez concluirá el año siendo presidente, aunque hay quienes mantienen abierta una rendija a la posible repetición electoral. Así lo ve un líder territorial con mando en plaza: “Yo creo que Sánchez lo tiene todo cerrado, y tranquilamente. De hecho, dudo que la amnistía le acabe pasando factura. Buscarán otro nombre, un relato… llevan toda la legislatura acercando presos de ETA a cárceles vascas y ni se habla de ello”.

¿Eso significa que Feijóo se equivoca de estrategia centrándose en la amnistía? “No, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que pretende Sánchez es una barbaridad y hay que denunciarlo. Es nuestra responsabilidad. Pero somos alternativa de Gobierno y cuando pasen los días tendremos que hablar también de economía, políticas sociales… No nos podemos olvidar que los españoles tienen sus propios problemas domésticos”, añade otro barón del PP.